HSV: Letzte Heimprüfung - Paderborn kommt

Seit zehn Pflichtspielen in Folge (sechs Siege und vier Unentschieden) ist der Hamburger SV nun unbesiegt und schaut sich das Geschehen in der zweiten Fußball-Bundesliga von ganz oben an. In der eigenen Arena läuft es allerdings etwas schleppend. Eine Niederlage, drei Remis und lediglich ein Sieg lautet die Bilanz aus den jüngsten fünf Heimspielen. Heute gegen Aufsteiger SC Paderborn (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) steht der letzte Auftritt auf eigenem Rasen in diesem Jahr an. Danach folgen noch die Auswärtspartien in Duisburg und Kiel.

HSV: Negative Erinnerungen an Paderborn Hamburg Journal - 05.12.2018 19:30 Uhr Der HSV trifft am Freitag in der zweiten Liga auf Paderborn. Da werden Erinnerungen an das Skandal-Pokalspiel 2004 wach. Ex-HSV-Reporter und Buchautor Dieter Matz erinnert sich.







"Müssen Top-Leistung auf den Platz bringen"

"Wir wollen zusammen mit den Fans zum letzten Heimspiel des Jahres alles möglich machen, um das Spiel zu gewinnen. Dafür müssen wir eine Top-Leistung auf den Platz bringen", sagte Hannes Wolf am Donnerstag. Der HSV-Trainer lobte den Tabellenneunten aus Paderborn. "Das ist eine Mannschaft, die offensiv sehr viel Qualität hat. Da musst du sehr gut verteidigen."

Wolf warnt vor Klements linkem Fuß

Dabei hob er Philipp Klement hervor. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler ist mit neun Toren (davon vier direkte Freistoßtreffer) bester Schütze in seinem Team. "Da müssen wir echt aufpassen. Wir müssen seinen linken Fuß zukriegen", sagte Wolf. Mit 33 Toren stellt Paderborn die zweitbeste Offensive der Zweiten Liga hinter dem 1. FC Köln (39.). Der HSV erzielte bislang 21 Tore. Auf der anderen Seite haben die Ostwestfalen mit 27 Gegentreffern die schlechteste Abwehr der Liga (zusammen mit Magdeburg).

Pollersbeck plagen Rückenprobleme

Arp: "Fehlt nur ein positiv verrückter Abschluss" NDR Info - 06.12.2018 17:25 Uhr Autor/in: Kühn, Moritz Der HSV will einen versöhnlichen Jahresabschluss im eigenen Stadion mit den Fans feiern. Aber mit Gegner Paderborn wartet die zweitbeste Offensive auf die Hamburger.







Gegen Paderborn müssen die Hamburger erneut ohne den verletzten Torjäger Pierre-Michel Lasogga auskommen. Deshalb soll Hee-Chan Hwang in die Bresche springen. Die Leihgabe von RB Salzburg erzielte am vergangenen Sonnabend beim FC Ingolstadt erst sein zweites Saisontor. Ein kleines Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Julian Pollersbeck. Der Stammtorwart musste am Donnerstag das Training auslassen. "Er hat Rückenprobleme", erklärte Wolf und schonte ihn deshalb. "Es ist eine Vorsichtsmaßnahme."

