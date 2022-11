Fußball-WM in Katar: ARD-Kommentatoren-Team im Podcast SPOMV Stand: 11.11.2022 09:48 Uhr Bei ARD-Fußballkommentator Gerd Gottlob will Vorfreude auf die WM in Katar nicht aufkommen. Vor einer Weltmeisterschaft sei nie so intensiv über Menschenrechte diskutiert worden. "Ich weiß nicht, was das vor Ort mit mir machen wird", sagt Gottlob im Podcast SPOMV.

Im Sportpodcast SPOMV wirkt der 58-jährige nachdenklich. "Der Blick auf diese WM ist natürlich ein anderer. Wir werden trotzdem versuchen, einen tollen Job zu machen." Mit "wir" meint er sich und Tobias Blanck. Das ist der unsichtbare Zweite, der Assistent von Gottlob. "Wir werden mehrere Spiele bei dieser WM übertragen. Da gilt es im Vorfeld enorme Datensätze durchzugehen, zu sortieren und aufzubereiten. Das schafft einer allein gar nicht", sagt Blanck, Redakteur im NDR Landesfunkhaus in Schwerin. "In kritischen Situationen ist es immer hilfreich, wenn der Kommentator jemanden an seiner Seite hat, der zur Not auch Kleinigkeiten korrigieren kann", so Blanck.

Gottlob und Blanck - Ein eingespieltes Team

Die beiden verbinden unzählige Länder-, Pokal-, und Bundesligaspiele. Sie waren bei mehreren Europa- und Weltmeisterschaften dabei. "Man kann die Aufgabe, die Tobi erfüllt, gar nicht hoch genug einschätzen. In der Vorbereitung ist es wirklich extrem. Ein Beispiel: Costa Rica gegen Spanien ist unser erstes Spiel. Tobi kennt jeden Spieler, alle Besonderheiten, jedes Detail. Aber wollen wir mal nicht meckern, es macht nämlich auch wirklich Spaß, sich tunnelblickmäßig in diese Mannschaften zu vertiefen."

Während der Spiele in Katar, wie sonst auch, wenn das Duo Fußballspiele überträgt, sitzt Tobias Blanck direkt neben Gottlob, den Finger immer auf der Kommandotaste, um auch während des Livekommentars Infos weiterzugeben. Die Aufgabe von SPOMV ist es natürlich auch, mögliche Ungereimtheiten aufzudecken. Es kann doch zwischen den beiden nicht alles so glatt laufen, wie es sich anhört.

Also konkrete Frage an Tobias Blanck: Welche Macke hat Gerd Gottlob? "Also die Abläufe direkt vor dem Spiel. Da sollte man ihn wirklich komplett in Ruhe lassen. Aber ist das ne Macke?" Dann eben andersrum. Gerd Gottlob, welche Macke hat denn Tobias Blanck? "Ganz ehrlich? Er hat keine, also wirklich nicht. Also zumindest öffentlich sage ich: Er hat keine Macke". Gottlob und Blanck sind nah beieinander, verstehen sich ohne viel zu reden und haben eine fast identische Auffassung vom Fußball.

Gottlob zur FIFA: "Bedenkliche Zustände"

Dass Profis von Teilen der Gesellschaft aufgefordert werden, in Katar gegen die dortigen Verhältnisse zu protestieren oder sich eindeutig zu positionieren, findet Gottlob befremdlich. "Ich finde sehr treffend, was Jürgen Klopp jüngst gesagt hat. Man soll mit den Leuten reden, die diese Vergabe nach Katar ermöglicht haben. Mit diesen Männern müssen wir hart ins Gericht gehen. Macht nicht die Spieler, die Trainer du Betreuer verantwortlich." Und er ergänzt bei SPOMV: "Was den Geist der FIFA betrifft, also das sind wirklich bedenkliche Zustände".

In den kommenden Tagen heißt es Koffer packen. Knapp vier Wochen Fußball-WM liegen vor Gerd Gottlob und Tobias Blanck. "Ich freue mich Teil dieses Teams zu sein. Bin mir aber auch sicher, dass wir während und natürlich auch nach dieser WM noch lange über das Thema Menschenrechte sprechen werden" sagt Gottlob. Tobias Blanck ergänzt "Wenn es uns gelingt, ein bisschen Kontakt zu den Menschen vor Ort aufzunehmen, ein bisschen mit ihnen zu reden. Wenn das geht, war es für mich eigentlich schon eine gute Weltmeisterschaft."

