Fußball-EM 2024 in Hamburg: HSV braucht weitere Millionen Stand: 02.06.2022 08:36 Uhr Fünf Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 sollen im Hamburger Volksparkstadion stattfinden. Die Kosten für die geforderte Modernisierung sind aber wohl deutlich höher als gedacht. Der HSV hofft auf weitere Hilfe der Stadt.

9,8 Millionen Euro - auf diese Summe bezifferte der HSV die Kosten für den Umbau des Volksparkstadions noch im Januar. Inzwischen sind die Schätzungen deutlich höher - und sollen sich nach NDR Informationen auf mehr als 20 Millionen Euro belaufen. Das kann der Fußball-Zweitligist aktuell nicht bezahlen, wie aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken hervorgeht. Nun hofft der HSV, der die Rückkehr in die Rückkehr in die Bundesliga gerade knapp verpasst hat, auf weitere Zuschüsse.

AUDIO: EM 2024: HSV braucht weitere Millionen-Hilfe (1 Min) EM 2024: HSV braucht weitere Millionen-Hilfe (1 Min)

Stadt hat bereits mit 23 Millionen Euro geholfen

Das ist ein heikles Thema, schließlich hat die Stadt Hamburg den Verein schon einmal unterstützt - mit einem 23-Millionen-Euro-Grundstücksvertrag, mit dem unter anderem auch die Stadion-Sanierung finanziert werden sollte.

Nächste Woche ist Haushaltsklausur des Senats - da wird das Thema erneut auf der Tagesordnung stehen. Wie es ausgeht, ist für den Senat offenbar schon klar. Denn auf die Linken-Anfrage, ob der Senat die EM-Spiele in Hamburg gefährdet sehe, hieß es in der Antwort: Nein!

Vier Vorrundenspiele und ein Viertelfinalspiel in Hamburg

Die EM 2024 wird am 14. Juni 2024 in München angepfiffen. Insgesamt werden 51 Partien ausgetragen - neben Hamburg, München und Berlin in Leipzig, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln, Frankfurt sowie Stuttgart. Die Partien der Gruppen D, B und F (zwei Spiele) sollen am 16., 19., 22. und 26. Juni 2024 im Hamburger Volksparkstadion stattfinden. Das Viertelfinalspiel ist für den 5. Juli 2024 terminiert.

Weitere Informationen HSV verkauft Stadiongrundstück an die Stadt Der HSV verkauft das Stadiongrundstück - nicht das Volksparkstadion selbst - in Bahrenfeld für 23,5 Millionen Euro an die Stadt Hamburg. Für den Club ist die Vereinbarung ein finanzieller Segen. mehr HSV: Jansen spricht Boldt und Wüstefeld das Vertrauen aus Der Aufsichtsratschef des Zweitligisten dementierte, dass die Vorstände zerstritten seien. Boldt stellte er zudem einen neuen Vertrag in Aussicht. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportplatz | 05.06.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV