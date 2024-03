Fußball-EM 2024: Georgien und Polen qualifiziert und in Hamburg dabei Stand: 26.03.2024 23:31 Uhr Das Teilnehmerfeld der Fußball-EM 2024 in Deutschland ist komplett. In den Play-offs setzten sich die Ukraine (gegen Island), Georgien (gegen Griechenland) und Polen (gegen Wales) durch. Polen und Georgien werden in Hamburg Gruppenspiele bestreiten.

Insgesamt werden im Volksparkstadion des HSV fünf EM-Spiele ausgetragen, darunter vier Gruppenspiele. Nach den Play-off-Finalpartien steht nun fest, dass die Niederlande, die am Dienstag ihr Testspiel gegen Deutschland 1:2 verloren, am 16. Juni (15 Uhr) in der Hansestadt auf Polen treffen.

Ein EM-Viertelfinale in Hamburg

Am 22. Juni (15 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Georgien und Tschechien, das zudem am 26. Juni (21 Uhr) die Türkei herausfordert. Am 19. Juni (15 Uhr) spielen zudem Albanien und der WM-Dritte Kroatien in der HSV-Arena gegeneinander. Abschließend findet in Hamburg am 5. Juli noch ein Viertelfinale der Europameisterschaft statt.

Wer keine Tickets ergattert hat, aber trotzdem EM-Spiele mit Stadion-Atmosphäre verfolgen möchte, für den bietet sich der Gang auf das Heiligengeistfeld an. In unmittelbarer Nähe zum Millerntorstadion des FC St. Pauli wird es ein "Fan Village" mit Public Viewing geben, bei dem bis zu 40.000 Fans Platz haben, um die Spiele kostenlos zu sehen.

EM 2024 in Deutschland: Das sind die Gruppen Gruppe A

Deutschland

Schottland

Ungarn

Schweiz Gruppe B

Spanien

Kroatien

Italien

Albanien Gruppe C

Slowenien

Dänemark

Serbien

England Gruppe D

Polen

Niederlande

Österreich

Frankreich Gruppe E

Belgien

Slowakei

Rumänien

Ukraine Gruppe F

Türkei

Georgien

Portugal

Tschechien

