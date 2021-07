DFB-Pokal: Bremer SV bekommt die Bayern, Braunschweig den HSV Stand: 04.07.2021 19:16 Uhr Der Bremer SV hat das große Los gezogen. Der Fußball-Oberligist empfängt in der ersten DFB-Pokalrunde den FC Bayern München. Für Eintracht Braunschweig fischte Losfee Thomas Broich den HSV aus dem Topf.

Am Geburtstag von Bremer-SV-Trainer Benjamin Eta angelte Broich dem Fünftligisten den deutschen Rekordmeister aus der Trommel. "Es ist einfach geil, megageil. Besser geht es nicht", sagte Eta unter riesigem Jubel seiner Mannschaft in der Sportschau. Die erste Pokalrunde findet vom 6. bis 9. August und damit eine Woche vor dem Bundesliga-Start statt - mit zahlreichen Nordduellen.

Holstein Kiel muss zu Weiche Flensburg

In Schleswig-Holstein erwartet Regionalligist SC Weiche Flensburg den Zweitligisten Holstein Kiel. Die "Störche" hatten in der vergangenen DFB-Pokalsaison für viel Furore gesorgt, den FC Bayern ausgeschaltet und erst im Halbfinale gegen den späteren Pokalsieger Borussia Dortmund den Kürzeren gezogen. Das Finale der kommenden DFB-Pokal-Runde wird am 21. Mai 2022 wie üblich im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

DFB-Pokal: Erstrundenpartien mit norddeutscher Beteiligung Eintracht Braunschweig - HSV

SV Meppen - Hertha BSC

Bremer SV - FC Bayern München

SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel

Greifswalder FC - FC Augsburg

FC Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim

VfL Osnabrück - Werder Bremen

FC Eintracht Norderstedt - Hannover 96

VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf

1. FC Magdeburg - FC St. Pauli

SC Preußen Münster - VfL Wolfsburg

Regionalligist FC Eintracht Norderstedt aus Hamburg darf sich auf ein Duell mit dem Zweitligisten Hannover 96 freuen. Drittligist VfL Osnabrück empfängt derweil den Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen.

Oldenburgs Glücksritter empfangen Fortuna Düsseldorf

Der VfL Oldenburg war wohl das Team mit der besondersten Geschichte in den Lostöpfen. Der Fünftligist hatte im Landespokal nur einmal gespielt, ab dann wurde gelost. Viermal hatte der VfL Glück und war damit qualifiziert. Der Pokal-Debütant hat nun ein Heimspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Dieses Thema im Programm: Sportschau | 04.07.2021 | 18:30 Uhr