Quartett zurück: Wolfsburgs Lazarett lichtet sich

Nach vier Niederlagen in Folge hatte sich Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ziemlich angeschlagen in die Länderspielpause verabschiedet. Trainer Oliver Glasner gab seinen Profis ein paar Tage frei, alle konnten ein wenig durchschnaufen und abschalten. Seit Montag bereitet sich der VfL auf die Rückkehr in die Ligaalltag vor, in dem am Sonnabend das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt ansteht - mit weitaus besserer Stimmung als zuluetzt. Das liegt vor allem daran, dass sich das Lazarett der Wolfsburger merklich lichtet.

"Schön, die Jungs mal wieder auf dem Platz zu sehen"

Am Dienstag konnte Glasner mit Koen Casteels (Haarriss im Wadenbein), Admir Mehmedi (Muskelfaserriss), Xaver Schlager (Knöchelbruch) und auch Daniel Ginczek (Rücken-OP) gleich vier zuletzt verletzte Leistungsträger zurück im Kreis der Mannschaft begrüßen. In einem internen, einstündigen Test (Profis und U23-Team des VfL gemischt) gab das Quartett sein Comeback. "Koen Casteels, Admir Mehmedi und Xaver Schlager haben über die 60 Minuten gespielt, Daniel Ginczek stand 45 Minuten auf dem Platz", berichtete Glasner. "Alle sind auf dem absolut richtigen Weg und es ist schön, die Jungs in einem Spiel mal wieder auf dem Platz zu sehen."

Ginczek und Schlager noch dieses Jahr zurück?

Gut möglich, dass zumindest Stammtorwart Casteels und Offensivakteur Mehmedi bereits gegen Frankfurt auch wieder auf dem Platz stehen. "Mit Koen und Admir kann am Wochenende schon geplant werden", erklärte Glasner und zeigte sich auch bei Schlager und Ginczek sehr optimistisch: "Ich bin noch ein bisschen euphorisch von dem, was ich gesehen habe, deswegen ist mein erster Eindruck, dass sowohl Daniel als auch Xaver in diesem Kalenderjahr noch Optionen werden können."

