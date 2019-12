Stand: 16.12.2019 15:19 Uhr

Werder will punkten, egal wie

Die Zeit des gepflegten Balls ist beim Bundesligisten Werder Bremen erst einmal vorbei. Trainer Florian Kohfeldt, der nach der jüngsten 1:6-Klatsche beim FC Bayern offiziell den Abstiegskampf an der Weser ausgerufen hat, schickt seine Mannschaft mit einer deutlichen Ansage in das Kellerduell mit dem 1. FSV Mainz 05 am Dienstagabend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter). "In den nächsten beiden Spielen ist es vollkommen egal, wie wir Fußball spielen. Es geht nur darum, Punkte zu holen. Wir sind im Abstiegskampf, das muss hier jeder verstehen."

"Das Tor mit dem eigenen Leben verteidigen"

Der Tabellen-15. (mit lediglich zwei Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang) steht gegen die einen Platz besser positionierten Mainzer und auch am kommenden Sonnabend in Köln mächtig unter Druck. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge schlägt Kohfeldt deshalb ungewohnte Töne an.

Werders schmerzhafte Wahrheiten NDR 2 - 14.12.2019 22:29 Uhr Autor/in: Tabea Kunze Nach dem 1:6 beim FC Bayern München sprechen Spieler und Verantwortliche bei Werder Bremen nun öffentlich vom Abstiegskampf.







"Das allerletzte Prozent im Zweikampf, vielleicht auch mal eine eigene Verletzung zu riskieren oder das Tor wirklich ein Stück weit mit dem eigenen Leben zu verteidigen: Das sind Dinge, die ich noch mal etwas stärker in den Vordergrund gerückt habe", sagte der 37-Jährige vor dem Mainz-Spiel.

Bargfrede-Einsatz fraglich

Der Bremer Coach setzt auch auf die eigenen Fans: "Wir müssen im Stadion eine Stimmung erzeugen, in der jeder merkt: Die Punkte bleiben hier und nirgendwo anders." Kohfeldt hofft gegen Mainz noch auf einen Einsatz von Kapitän Niklas Moisander, die Entscheidung darüber soll kurzfristig fallen. Fraglich ist das Mitwirken des angeschlagenen Philipp Bargfrede. "Die Tendenz ist eher nein", so Kohfeldt.

Bittencourt wieder fit

Definitiv ausfallen wird Theodor Gebre Selassie, der sich gegen München eine schwere Oberschenkelverletzung zuzog und mehrere Monate pausieren muss. Dafür gibt es Entwarnung bei Leonardo Bittencourt, der nach einem Magen-Darm-Infekt "körperlich wieder voll einsatzbereit ist".

