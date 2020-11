Werder Bremen selbstbewusst - Kölner Corona-Tests negativ Stand: 05.11.2020 17:50 Uhr Nach fünf Spielen ohne Niederlage geht Fußball-Bundesligist Werder Bremen mit breiter Brust in das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen den Drittletzten aus Köln.

Gleichwohl warnte Trainer Florian Kohfeldt davor, den Gegner zu unterschätzen: "Die allgemeine Stimmung, dass das ein Pflichtsieg für uns ist, kann ich nicht teilen. Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns", sagte der 38-Jährige, der zum 100. Mal auf der Werder-Bank sitzen wird. Der Tabellenneunte aus Bremen ist mit neun Punkten aus sechs Spielen überraschend gut in die Saison gestartet, während die Kölner noch auf den ersten Sieg warten.

Verwirrung um Corona-Tests beim 1. FC Köln

Am Donnerstagabend kam aus der Domstadt auch in puncto Corona Entwarnung. Alle Tests seien negativ ausgefallen, teilte der Club mit. Am Donnerstagmittag hatte es laut FC-Sportchef Horst Heldt zunächst einige "unklare Befunde" gegeben. Die Kölner hatten daraufhin ihr Training, die Pressekonferenz und sogar die Abreise nach Bremen verschoben.

Nun steht der Austragung des Spiels in der Hansestadt nichts mehr im Wege. Werder-Coach Kohfeldt sieht seine Mannschaft dabei nicht als Favorit. "Wir haben lange nicht mehr verloren und sind deswegen selbstbewusst. Aber wenn wir nur ein Prozent nachlassen, dann sind wir chancenlos gegen Köln."

Kohfeldt: 6:1 aus Vorsaison "spielt keine Rolle"

Zumal die Kölner sich auch für das fragwürdige 1:6 am letzten Spieltag der Vorsaison rehabilitieren wollen. Die Ovationen der Werder-Fans für die Kölner Spieler, die den Grün-Weißen durch ihre Passivität in die Relegation verhalfen, hingen dem FC nach: "Das 1:6 ist uns noch ein Dorn im Auge. Wir wollen da noch etwas regeln", kündigte FC-Trainer Markus Gisdol vor dem Wiedersehen an.

"Natürlich haben wir das Spiel in guter Erinnerung, aber ich glaube nicht, dass Köln es uns diesmal so leicht machen wird", sagte Werders Defensivspieler Christian Groß. Für Kohfeldt ist der Kantersieg aus dem Juni jedoch nebensächlich: "Es war für uns mit Sicherheit eine ganz besondere Partie. Aber das hat mit dem Spiel am Freitag nichts mehr zu tun und spielt in unserer Vorbereitung auch keine Rolle."

Selke und Augustinsson weiter fraglich

Zu personellen Fragen wollte sich der Werder-Coach nicht äußern. Klar ist, dass Felix Agu nach seiner Corona-Infektion weiterhin in Quarantäne ist und nicht zur Verfügung steht. Auch Niclas Füllkrug (Wadenverletzung) fehlt. "Patrick Erras kehrt zurück, alles andere müssen wir abwarten", sagte Kohfeldt. So ist der Einsatz von Stürmer Davie Selke (Leistenbeschwerden) ebenso fraglich wie der von Außenverteidiger Ludwig Augustinsson (Oberschenkelverletzung).

Mögliche Aufstellungen:



Werder: Pavlenka - Veljkovic, Moisander, Friedl - Gebre Selassie, Eggestein, Groß, Mbom - Osako, Bittencourt - Sargent

Köln: Horn - Wolf, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Özcan - Limnios, Duda, Jakobs - Andersson

