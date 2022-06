Fußball-Bundesliga-Saison 2022/2023: Termine und Trainingsstarts

Alles ist anders: Eine Fußball-Saison im Zeichen der Winter-WM Stand: 01.06.2022 13:50 Uhr Die Winter-WM in Katar steht an und das hat Auswirkungen auf die Fußball-Saison 2022/2023. Vor allem die Zweitliga-Clubs legen einen Frühstart hin, um die zweimonatige Pause ab Mitte November aufzufangen. Dementsprechend kurz fällt die "Sommerpause" bei einigen Nordclubs aus.

Am 15. Mai hat Hansa Rostock sein letztes Spiel der Saison 2021/2022 gegen den HSV bestritten. Nur gute drei Wochen später stehen John Verhoek und Co. schon wieder auf dem Trainingsplatz. Am 8. Juni steigen die Mecklenburger in die Vorbereitung auf eine Saison ein, die anders ist als die bisherigen.

Bereits am 15. Juli startet die Zweite Liga in die Spielzeit 2022/2023, um bis zum 13. November die Hinrunde durchzubekommen. Dann beginnt die Abstellungspflicht der Vereine für die Nationalmannschaften, die wiederum nur eine Woche Zeit haben, um sich auf die Weltmeisterschaft im Wüstenstaat vorzubereiten. Schon am 21. November stehen in Katar die ersten Gruppenspiele an. Das Finale steigt am 18. Dezember.

Eckdaten für die Fußball-Saison 2022/2023 2022:

15. - 17. Juli: 1. Zweitliga-Spieltag

22. - 25. Juli: 1. Drittliga-Spieltag

29. Juli - 1. August: 1. DFB-Pokalrunde

30. Juli: Supercup

5. - 7. August: 1. Bundesliga-Spieltag

20. - 22. August: 1. DFB-Pokalrunde Frauen

6. - 8. September: 1. Europapokal-Spieltag

16. - 18. September: 1. Spieltag Frauen-Bundesliga

19. - 27. September: Abstellung für die Nations League Spieltage 5 und 6

11. - 13. November: 15. Bundesliga-Spieltag / 17. Zweitliga-Spieltag

14. November - 18. Dezember: Abstellung für die WM in Katar 2023:

13. - 16. Januar: 18. Drittliga-Spieltag

20. - 22. Januar: 16. Bundesliga-Spieltag

27. - 29. Januar: 18. Zweitliga-Spieltag

27. Mai: 38. Drittliga-Spieltag

27. Mai: 34. Bundesliga-Spieltag

28. Mai: 34. Zweitliga-Spieltag

29. Mai: 22. Spieltag Frauen-Bundesliga

31. Mai: Finale Europa League

3. Juni: DFB-Pokalfinale

7. Juni: Finale Conference League

10. Juni: Finale Champions League

* Ein Termin für das DFB-Pokalfinale der Frauen steht noch nicht fest.

In dem eng getakteten Saisonplan wird vor allem die Belastung für Nationalspieler und international spielende Clubs hoch sein. Für Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg beispielsweise ist die laufende Saison noch nicht vorbei. Der Stürmer spielt mit der DFB-Elf von Bundestrainer Hansi Flick noch die Nations League bis zum 14. Juni. Acht Tage später bittet der neue "Wölfe"-Coach Niko Kovac seine Mannschaft zum Trainingsauftakt - wobei davon auszugehen ist, dass Nationalspieler wie Nmecha ein paar Tage Urlaub extra bekommen.

Trainingsauftakt-Termine der Nordclubs 8. Juni: Hannover 96

8. Juni: Hansa Rostock

11. Juni: FC St. Pauli

13. Juni: Holstein Kiel

13. Juni: Eintracht Braunschweig (Leistungsdiagnostik)

19. Juni: Werder Bremen

20. Juni: HSV

20. Juni: VfL Osnabrück

22. Juni: VfL Wolfsburg



noch offen:

VfL Wolfsburg Frauen

SV Meppen

SV Meppen Frauen

26 Pflichtspiele binnen 15 Wochen?

Für den VfL-Angreifer fällt im Vergleich zu seinen Nationalmannschaftskollegen vom FC Bayern München oder Borussia Dortmund zumindest die Belastung durch das internationale Geschäft weg.

Manuel Neuer und Co. könnten mit Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, Supercup und weiteren Nations-League-Partien für Deutschland bis zum WM-Beginn theoretisch auf 26 Pflichtspiele binnen 15 Wochen kommen. Wohl auch ein Grund, warum die DFL-Mitgliederversammlung beschlossen hat, dass in der Ersten und Zweiten Liga weiterhin fünf Auswechslungen erlaubt sind.

Im Anschluss an die WM und der Winterpause rollt der Ball in der Bundesliga wieder ab dem 20. Januar 2023, die Zweite Bundesliga startet eine Woche später - dann mit einer recht normalen Taktung bis zum Saisonende am 27. und 28. Mai.

Noch kein Termin für das Pokalfinale der Frauen

Mit einer Ausnahme: Während die großen Europapokal-Endspiele ebenso wie das DFB-Pokalfinale der Männer am 3. Juni schon alle fix terminiert sind, haben die Verantwortlichen noch keinen Termin für das Pokal-Endspiel der Frauen gefunden, deren letzter Bundesliga-Spieltag am 29. Mai (Pfingstmontag) ausgetragen wird.

Zu weit in den Juni wollen Alexandra Popp und Co. sicherlich nicht gehen, steht doch im kommenden Sommer die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) an. Das Hamsterrad Fußball, es dreht sich immer weiter ...

Weitere Informationen Fußball-Saison 2022/2023: Alle Termine im Überblick Spieltage in der Bundesliga, Zweiten und Dritten Liga, die DFB-Pokal-Termine oder auch die Abstellungsphasen für die Fußball-Nationalmannschaften im Überblick. extern

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 31.05.2022 | 09:25 Uhr