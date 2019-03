Stand: 25.03.2019 15:24 Uhr

Polizeikosten: Nächste Runde im Streit DFL vs. Bremen

Wer soll die Polizei-Mehrkosten bei Hochrisikospielen im Bundesligafußball tragen? Weiterhin die Bundesländer und damit der Steuerzahler oder der Fußball selbst, also die Deutsche Fußball Liga (DFL)? Darüber streiten seit Jahren die DFL und das Land Bremen vor Gericht. Ab Dienstag befasst sich letztinstanzlich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit dieser Frage. Je nachdem, wie das Urteil ausfällt, das voraussichtlich erst am Freitag verkündet wird, könnte es weitreichende Folgen haben - auch für den Bundesligisten Werder Bremen.

Alles begann 2015, nach dem Derby Werder - HSV

Alles begann im Frühjahr 2015, als das Bundesland Bremen nach dem Nordderby Werder - HSV einen Gebührenbescheid über 425.718 Euro an die DFL schickte. Der Ligaverband klagte dagegen und bekam im Mai 2017 vor dem Verwaltungsgericht Bremen Recht. Im Berufungsverfahren im Februar 2018 hob das Oberverwaltungsgericht Bremen wiederum das erste Urteil auf und wies die Klage der DFL damit ab. Nun ist das Bundesverwaltungsgericht am Zug, was allerdings noch lange nicht bedeutet, dass der Rechtsstreit dann ad acta gelegt werden kann. Der unterlegenen Partei bietet sich noch an, das letztinstanzliche Urteil vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe prüfen zu lassen.

Bremen fordert mittlerweile 2,3 Millionen Euro von der DFL

Wegen strittiger Einzelposten hatte der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) den zu verhandelnden Gebührenbescheid angepasst - und auf etwa 415.000 Euro reduziert. Allerdings hat das Land Bremen für den Zeitraum von 2015 bis 2018 bereits sechs weitere Rechnungen gestellt und fordert mittlerweile 2,3 Millionen Euro von der DFL ein.

Rauball: "Reden von einem erheblichen zweistelligen Millionenbetrag"

Allein die Dimension der Kosten im Fall Bremen macht deutlich, dass eine Entscheidung für die Hansestadt weitreichende Folgen haben könnte. Dann würden sich vermutlich weitere Bundesländer an dem Richterspruch orientieren und die DFL hätte noch viel mehr Rechnungen auf dem Tisch. "Wenn Bremen sich durchsetzen sollte und andere Bundesländer dem folgen sollten - was ich nicht glaube, aber auch nicht ausschließen kann - dann reden wir von einem erheblichen zweistelligen Millionenbetrag jährlich", sagte DFL-Präsident Reinhard Rauball.

DFL will Werder Bremen zur Kasse bitten

Die Deutsche Fußball Liga hat stets betont, dass sie im Falle einer Niederlage die Kosten an die gastgebenden Vereine weiterreichen will. Das dürfte die kleineren Clubs hart treffen. Möglich sei laut Rauball dann auch, dass Veranstalter von beispielsweise Konzerten oder Volksfesten künftig zur Kasse gebeten werden.

Im aktuellen Fall würde allerdings erstmal Werder Bremen von der DFL zur Kasse gebeten. "Es gibt den Präsidiumsbeschluss der DFL, bei entsprechendem Gerichtsbeschluss das Geld von Werder Bremen zurückzufordern", so Rauball. Für dieses Szenario hat man an der Weser vorgesorgt und eine Rückstellung in Höhe von einer Million Euro bereitgelegt. "Dazu verpflichtet uns die kaufmännische Vorsicht", erklärte Werder-Boss Klaus Filbry.

