Fünftligist VfL Oldenburg per Losentscheid im DFB-Pokal

Stand: 31.05.2021 22:12 Uhr

Der VfL Oldenburg hat per Losentscheid den Sprung in die erste Runde des DFB-Pokals geschafft. Der Fußball-Oberligist setzte sich am Montagabend in dem ab dem Achtelfinale ausgelosten virtuellen Niedersachsenpokal der Amateure durch.