Stand: 19.11.2022 10:37 Uhr Füllkrug fehlt beim DFB-Training

Bundestrainer Hansa Flick hat das erste Mannschaftstraining in Katar ohne Niclas Füllkrug absolviert. Der Bremer Mittelstürmer fehlte bei der Einheit im Stadion des Al-Shamal Sports Club wegen eines grippalen Infekts. Ob der 29-Jährige im deutschen WM-Auftaktspiel am Mittwoch gegen Japan zur Verfügung steht, ist unklar. Füllkrug hatte beim mühevollen 1:0 im letzten WM-Test am Mittwoch in Maskat gegen den Oman bei seinem Länderspieldebüt den Siegtreffer erzielt. | 19.11.2022 10:35