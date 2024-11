Frohms kritisiert Hrubesch: "Kommunikation nicht glücklich" Stand: 29.11.2024 17:36 Uhr Lange hat die Wolfsburger Torhüterin Merle Frohms geschwiegen, nachdem sie überraschend ihren Status als Nummer eins im DFB-Team verloren hatte. Nun hat sie die Kommunikation beim DFB im Umgang mit ihrer Degradierung im Nationalteam bemängelt.

Insbesondere die des ehemaligen Frauen-Bundestrainers Horst Hrubesch. "Trainer haben das Recht, Entscheidungen zu treffen, und diese müssen sie nicht begründen. Das Einzige, was ich nicht so gut nachvollziehen konnte, war die Kommunikation", sagte Frohms dem Fachmagazin "kicker" und sprach erstmals über ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

"Ich hätte mir einfach mehr Transparenz gewünscht." Merle Frohms

Vor ihrem letzten Turnier, den Olympischen Spielen in Paris, war Frohms vom damaligen Bundestrainer Hrubesch zur Nummer zwei degradiert worden. Der 73-Jährige setzte stattdessen auf Ann-Katrin Berger. Die Kommunikation im Vorfeld des Turniers sei "nicht glücklich gelaufen. Da hätte ich mir einfach mehr Transparenz gewünscht, mehr Austausch. Als das Turnier lief, habe ich mich als einzelne Spielerin zurückgenommen und voll und ganz in den Dienst der Mannschaft gestellt", sagte die gebürtige Cellerin.

Weitere Informationen Darum kehrt Torhüterin Merle Frohms dem DFB-Team den Rücken Die 29-Jährige hat ihren Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt gegeben. Sie will den vollen Fokus auf den VfL Wolfsburg legen. Die Gründe für den Rückzug dürften aber tiefer liegen. mehr

Die aus ihrer Sicht unglücklichen Abläufe habe sie nach dem Turnier "zusammen mit dem Trainerteam aufgearbeitet und reflektiert. Da habe ich auch ehrlich mein Feedback gegeben. Das wurde angenommen und darüber hinaus auch Verständnis für mich gezeigt." Hrubesch hatte Frohms einen Tag vor dem Abflug nach Marseille seine Torhüter-Entscheidung mitgeteilt. "Ich hatte mich schon länger darauf eingestellt, dass ich Olympia nicht spielen werde, weil es mein Bauchgefühl war", erklärte sie.

"Ich bin glücklich mit meiner Entscheidung." Merle Frohms

Ihre Rücktrittsentscheidung sei, wie Anfang September durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) kommuniziert, wohlüberlegt gewesen und keine "Trotzreaktion". Daran hätten "keine Umstände" und auch der neue Bundestrainer Christian Wück nichts ändern können. "Die Überlegung war schon vor Olympia da. Es ist ein Ende, mit dem ich fein bin, mit dem ich sehr gut leben kann", sagte die 29-Jährige. "Ich bin glücklich mit meiner Entscheidung."

Zwar sei das Turnier dann "herausfordernd" gewesen, doch Frohms habe sich beim Bronze-Gewinn für Berger, das Team und sich selbst gefreut. "Ich habe dann die Zeit mit der Mannschaft genossen, weil es das letzte Mal war", sagte Frohms. Im Rahmen des Länderspiels in Duisburg gegen Australien war sie Ende Oktober verabschiedet worden. "Es war sehr emotional", sagte Frohms, sie sei "überwältigt" gewesen.

Frohms betont Verbundenheit mit dem VfL Wolfsburg

Nun richtet Frohms ihren Fokus stärker auf den VfL Wolfsburg. Ein Karriereende könne in drei oder in zehn Jahren ein Thema werden. "Wenn ich gesund bleibe, habe ich noch sehr lange Spaß", sagte sie. Dies muss aber nicht zwingend beim VfL sein: "In welche Richtung es gehen wird, steht noch nicht fest. Ich bin in Wolfsburg super zufrieden, und da muss ein Angebot schon sehr, sehr gut sein, damit ich bereit bin, aufzugeben, was ich hier habe."

Weitere Informationen Torhüterin Merle Frohms tritt aus Nationalmannschaft zurück Die 29 Jahre alte Torhüterin des VfL Wolfsburg lief 52 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf. Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Ann-Katrin Berger im DFB-Tor gestanden. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 29.11.2024 | 18:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg Wolfsburg