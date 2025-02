Frist versäumt: SpVgg Unterhaching offenbar für Hansas Spielabsage verantwortlich Stand: 27.02.2025 13:25 Uhr Das Drittliga-Spiel des FC Hansa Rostock bei der SpVgg Unterhaching kann aus Sicherheitsgründen nicht wie geplant am Sonntag stattfinden. Die Gemeinde Unterhaching bestätigte, dass der Sportpark wegen Sicherheitsbedenken gesperrt ist. Die SpVgg sei zuvor mehrfach aufgefordert worden, das bestehende Sicherheitskonzept zu überarbeiten.

"Die Forderung, das bestehende Sicherheitskonzept zu überarbeiten, wurde dem Veranstalter bereits in der Sicherheitsbesprechung zum Beginn der laufenden Saison (05.07.2024) erstmals mitgeteilt, danach in einer eigens anberaumten Besprechung mit Gemeinde, Veranstalter und Polizeibehörden am 27.08.2024", erklärte Simon Hötzl, Pressesprecher und Wirtschaftsreferent der Gemeinde Unterhaching, auf NDR Anfrage.

Zudem sei in spieltagsbegleitenden Sicherheitsbesprechungen regelmäßig auf die Aktualisierung hingewiesen worden. "Nach den Erfahrungen der ersten Saisonhälfte haben wir dem Veranstalter zum Jahresende 2024 - auf Basis einer dezidierten Empfehlung der Polizeibehörde - eindeutig klargemacht, dass ohne genehmigtes Sicherheitskonzept keine High-Risk-Spiele mehr im Sportpark Unterhaching stattfinden dürfen."

Letzte Frist am 18. Februar abgelaufen

Der DFB und der FC Hansa hatten bereits im Zuge der Absage des Spiels am Sonntag mitgeteilt, dass die SpVgg eine Frist zur Überarbeitung des eingereichten Sicherheitskonzeptes verpasst habe.

Es sei darum gegangen, "ein aktualisiertes, vollständiges und prüffähiges Sicherheitskonzept für das Stadion am Sportpark bei der Sicherheitsbehörde - Gemeinde Unterhaching - einzureichen. Die Gemeinde hätte dann das Prüfverfahren durch die beteiligten Sicherheitsbehörden federführend begleitet", erläuterte Hötzl. Dieses Prüfverfahren nehme "eine gewisse Zeit in Anspruch. Auch das haben wir im Vorfeld kommuniziert."

Die letzte Frist zur Einreichung des Konzeptes sei am 18. Februar 2025 abgelaufen. Zu diesem Zeitpunkt hätte es bei vollständiger Einreichung der Genehmigungsprozess gerade noch rechtzeitig vor Beginn des Risikospiels gegen den FC Hansa geschafft und umgesetzt werden können, so der Sprecher weiter: "Nach Ablauf dieser letzten Frist wurde der Veranstalter am 20. Februar formell angehört und mitgeteilt, dass wir beabsichtigen, das Spiel gegen den FC Hansa Rostock abzusagen." Der Untersagungsbescheid für das Spiel sei am 25. Februar zugestellt worden.

Haching - Dresden untermauerte "Notwendigkeit"

Auch im Dezember hatte in Unterhaching ein Risikospiel angestanden, die Partie gegen Dynamo Dresden habe trotz Sicherheitsbedenken "aufgrund einer Einzelfallentscheidung unter Einbeziehung der Einschätzung der Polizeibehörden und unter Auflagen" stattfinden können", erklärte Hötzl. In der Rückschau habe sich nochmals "sehr deutlich die Notwendigkeit der Festlegung standardisierter Abläufe und Prozesse in einem Sicherheitskonzept" gezeigt. Auch die Spiele im Januar mit geringerer Sicherheitseinstufung wurden demnach aufgrund von Einzelfallprüfungen ausgetragen.

DFB und FC Hansa prüfen Konsequenzen

Hansas Vorstandsvorsitzender Jürgen Wehlend hatte bereits am Vortag betont, dass es keinen Zusammenhang mit den massiven Ausschreitungen vom vergangenen Wochenende bei der Partie gegen Dynamo Dresden im Ostseestadion gebe, sondern vielmehr die Spielvereinigung eine Frist versäumt habe.

Unklar ist nun, welche Folgen die Vorgänge für den Tabellenletzten aus Bayern und die Wertung des Spiels haben werden. Der DFB hat bereits angekündigt, die Vorgänge, "die zur überraschenden Sperrung des Sportparks durch die Gemeinde geführt haben" und mögliche Konsequenzen daraus intensiv zu prüfen. Auch der FCH prüfe bereits die Rechtslage "zur Wahrung seiner Interessen", so die Mecklenburger.

