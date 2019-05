Stand: 03.05.2019 11:00 Uhr

VfL-Frauen: Nach dem Pokal ist vor der Meisterschaft

Der fünfte Pokalsieg in Folge hat bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg Glücksgefühle ausgelöst. Aber das Motto nach dem Triumph am vergangenen Mittwoch war nicht nur Stürmerin Alexandra Popp klar: "Mit Auge feiern." Lena Gößling sah es genauso: "Feiern? Ein bisschen, wir wollen ja Sonntag deutscher Meister werden." Dann steht für die Wolfsburgerinnen das vorletzte Saisonspiel in Hoffenheim (14 Uhr) an. Gewinnt der Bundesliga-Spitzenreiter, ist das Double aus Pokalsieg und Meisterschaft perfekt. Es wäre das dritte in Folge.

Lerch: "Wollen die Meisterschaft in Hoffenheim eintüten"

Beim Tabellenfünften soll der 18. Saisonsieg im 21. Spiel her, um dann am 12. Mai im letzten Heimspiel gegen Turbine Potsdam den Fans entspannt die Schale und den Pokal präsentieren zu können. "Das ist der Plan. Wir wollen in Hoffenheim den zweiten Schritt machen und die Meisterschaft eintüten", sagte Trainer Stephan Lerch. Ralf Kellermann ist zuversichtlich, dass dieser aufgeht. "So, wie wir uns in den letzten Wochen präsentiert haben", sagte der Sportliche Leiter.

Wolfsburger Fußballerinnen feiern Pokaltriumph NDR//Aktuell - 02.05.2019 14:00 Uhr Im Finale des DFB-Pokals haben die Frauen des VfL Wolfsburg den Bundesliga-Rivalen SC Freiburg mit 1:0 bezwungen und sich dadurch den fünften Titel in Folge gesichert.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zuletzt vier Kantersiege in Folge

Im Pokalfinale war der 1:0-Sieg gegen starke Freiburgerinnen zwar hart erkämpft, doch in der Liga eilten die VfL-Frauen zuletzt von Kantersieg zu Kantersieg. 8:0, 5:0, 5:0 und 7:0 hieß es gegen Gladbach, Leverkusen, Duisburg und den SC Sand. Hoffenheim, das die Niedersächsinnen im Hinspiel 3:1 bezwungen hatten, dürfte im Normalfall keine allzu große Hürde für Popp und Co. sein.

"Wölfe sind immer hungrig"

Der in der Champions League im Viertelfinale gegen die Übermannschaft von Olympique Lyon ausgeschiedene VfL untermauert in dieser Saison wieder einmal seine nationale Vormachtstellung. Seit 2013 sammelte der deutsche Branchenprimus ein Dutzend Titel. Nachlassen ist allerdings keine Option für die Wolfsburgerinnen. "Wölfe sind immer hungrig", sagte Nationaltorhüterin Almuth Schult. Hoffenheim soll es am Sonntag zu spüren bekommen.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 05.05.2019 | 22:50 Uhr