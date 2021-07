Fix: "Wunschspieler" Bornauw kommt zum VfL Wolfsburg Stand: 16.07.2021 17:05 Uhr Der Wechsel des belgischen Fußball-Nationalspielers Sebastiaan Bornauw vom 1. FC Köln zum Bundesliga-Rivalen VfL Wolfsburg ist unter Dach und Fach. Der 22-Jährige kommt als "Wunschspieler für die Defensive" zu den Niedersachsen.

Den Wechsel bestätigten beide Vereine am Freitag. Bornauw unterschrieb beim Champions-League-Teilnehmer einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2026 und kostet den VfL nach übereinstimmenden Medienberichten eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich, die durch Bonuszahlungen auf bis zu 17 Millionen Euro anwachsen kann.

"Er ist unser absoluter Wunschspieler für die Defensive", sagte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer. Bornauw selbst meinte: "Der VfL ist eine Topadresse im deutschen Fußball und ich freue mich sehr auf die Herausforderungen, die in der Bundesliga, aber auch in Europa auf uns warten." Die Wolfsburger wollten Bornauw unabhängig von der Frage verpflichten, ob ihr Abwehrspieler Maxence Lacroix zu RB Leipzig wechselt oder nicht.

52 Partien und sieben Tore für Köln

Bornauw war 2019 aus seiner Heimat vom RSC Anderlecht zu den "Geißböcken" gekommen. Seitdem bestritt der Blondschopf 52 Bundesliga-Partien, in denen er sieben Treffer erzielte. Derzeit laboriert der Verteidiger an einem Mittelhandbruch, den er sich am vergangenen Sonnabend im Kölner Testspiel beim Drittligisten MSV Duisburg (1:1) zugezogen hat. Trotz der Verletzung kann der 22-Jährige dank einer Schiene trainieren und dürfte damit auch zum Erstliga-Saisonstart einsatzbereit sein.

Wolfsburg empfängt zum Auftakt am 14. August (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) Aufsteiger VfL Bochum.

