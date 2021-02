Findet Lübeck-Spiel gegen Türkgücü statt? "Gehen davon aus" Stand: 19.02.2021 11:40 Uhr Wegen Unbespielbarkeit des Platzes an der Lohmühle sind zuletzt zwei Drittliga-Heimspiele des VfB Lübeck ausgefallen. Gegen Türkgücü München soll am Sonnabend gespielt werden, der NDR überträgt live.

Oftmals wird im Fußball der zwölfte Mann beschworen. Gemeint ist damit in der Regel das Fanlager, auf dessen Unterstützung die Clubs hoffen. Beim VfB hört der zwölfte Mann dieser Tage auf den Namen Torsten Kastens, und er ist Platzwart des Aufsteigers. Nach den Absagen der Partien gegen 1860 München und gegen Hansa Rostock setzen die Lübecker auf Kastens' Expertise, damit das Heimspiel gegen Türkgücü München am Sonnabend (14 Uhr/live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) stattfinden kann.

"Wir gehen davon aus", teilte der VfB am Freitag auf Nachfrage mit. Tags zuvor hatte sich die Platzkommission bestehend aus je einem Vertreter von Verein, der Stadt und dem Deutschen Fußball-Bund allerdings vertagt. Eine fundierte Entscheidung sei noch nicht zu treffen.

Der Rasen ist nach dem Wintereinbruch der vergangenen Wochen zwar wieder grün, wegen des Bodenfrostes allerdings an einigen Stellen noch recht matschig. "Aber die Wetterprognose gibt Anlass zur Hoffnung", teilte der Tabellenletzte mit. Eine Rasenheizung gibt es im Stadion nicht. Nach NDR Informationen wird erst am Spieltag selbst entschieden, ob die Partie ausgetragen werden kann.

Harte Landung im Tabellenkeller

Bis dahin gilt es abzuwarten - und Kastens seine Arbeit tun zu lassen. Die Mannschaft von Trainer Rolf Landerl hat ohnehin selbst genug zu tun. Von den jüngsten elf Liga-Spielen hat der Neuling gerade einmal eines gewonnen. Nachdem der VfB mit seiner Erfolgsserie Ende November bis auf den zwölften Rang geklettert war, fiel die Landung im Tabellenkeller umso härter aus. Nach den beiden Spielabsagen verloren die Lübecker zuletzt wie schon beim MSV Duisburg zuvor auch in Dresden mit 1:3.

Allerdings beträgt der Abstand zum rettenden 16. Platz aktuell lediglich vier Punkte. Es könnte jedoch weiter an der Moral kratzen, wenn die Profis tatenlos mitansehen müssten, wie die Konkurrenz punktet.

DFB setzt Nachholspiele an

Derweil hat der DFB neben den weiteren Spieltagen auch die Nachholpartien neu angesetzt - und der VfB damit die Möglichkeit, verlorenen Boden wieder gutzumachen: Das Heimspiel gegen Rostock soll - im schon dritten Anlauf - am 3. März (Mittwoch) um 17 Uhr stattfinden. 1860 München gastiert zwei Wochen später (17. März/19 Uhr) an der Lohmühle. So es das Wetter denn zulässt.

Mögliche Aufstellungen:

VfB Lübeck: Raeder - Riedel, Malone, Grupe, Hertner - Mende, Boland - Deichmann, Zehir, Ramaj - Akono

Türkgücü München: Vollath - Park, Sorge, Kusic, Jakob - Maier - Barry, Sararer, Tosun - Röser, Sliskovic

