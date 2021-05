Stand: 05.05.2021 13:50 Uhr Finaltag der Fußball-Amateure auch ohne Hamburger Endspiel

Nach dem Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verband (SHFV) hat auch der Hamburger Fußball-Verband entschieden, nicht am Finaltag der Amateure am 29. Mai teilzunehmen. Es sei zeitlich einfach "nicht machbar", teilte der HFV am Mittwoch mit. Vorausgegangen war am Vorabend eine Videokonferenz des geschäftsführenden Präsidiums mit 89 Vereinen. Am Donnerstag will der Verband auf einer Präsidiumssitzung entscheiden, ob der Pokalwettbewerb abgebrochen werden soll. Eine endgültige Entscheidung darüber kann allerdings erst auf dem Verbandstag am 4. Juni fallen.

Erst eine Runde im Hamburger Verbandspokal ausgetragen

Im Hamburger Landespokal war Mitte September die erste Runde ausgetragen worden. Danach konnte der für die Amateurclubs lukrative Wettbewerb, dessen Sieger sich für den DFB-Pokal qualifiziert, Corona-bedingt nicht fortgesetzt werden. Zunächst wurde die Saison Mitte November unterbrochen, dann votierten die Vereine der Hansetadt Anfang April für einen Abbruch der Spielzeit, da nicht absehbar war, wann wieder gespielt werden darf. Die Pokalwettbewerbe waren von dieser Entscheidung ausgenommen worden.

Beim Finaltag der Amateure werden die Sieger der 21. Landesverbände ermittelt. Nach den Absagen aus Schleswig-Holstein und Hamburg finden nun am 29. Mai maximal noch 19 Endspiele statt. Gut möglich, dass es noch weniger werden. Denn der Amateurfußball ruht in ganz Deutschland wegen der Pandemie nun bereits seit fast einem halben Jahr.

Dieses Thema im Programm: Sport | 05.05.2021 | 13:00 Uhr