Stand: 22.08.2020 16:34 Uhr

Finaltag der Amateure: Norderstedt im DFB-Pokal

Die Fußballer von Eintracht Norderstedt haben zum dritten Mal nach 2016 und 2017 den Hamburger Landespokal gewonnen und stehen damit in der ersten Runde des DFB-Pokals. Gegner dort ist am 12. September Bundesligist Bayer Leverkusen. Am heutigen "Finaltag der Amateure" werden in vier weiteren Endspielen die Verbands-Pokalsieger und DFB-Pokalteilnehmer ermittelt. Zwei Partien davon sowie eine Konferenz aller Spiele gibt es bei NDR.de im Livestream.

Oberligist TSV Sasel konnte nur in der ersten Hälfte dem Favoriten aus Norderstedt Paroli bieten. Schon in der ersten Minute hatte der Stadtteilclub Pech mit einem Lattentreffer von Nico Zankl.

Die zu diesem Zeitpunkt völlig überraschende Führung für den Regionalligisten durch Rico Bork (16.) konnten die Saseler nur wenig später ausgleichen, Zankl war per Foulelfmeter erfolgreich (23.). Doch nur zwei Minuten später sorgte Jan Lüneburg für die erneute Führung Norderstedts, mit der es in die Halbzeitpause ging. In der zweiten Spielhälfte sorgte Lüneburg mit seinem zweiten Treffer (54.) früh für die Vorentscheidung zugunsten der Schleswig-Holsteiner. Evans Owusu Nyarko (71.) und Johann von Knebel (75.) sorgten mit ihren Treffern für den 5:1-Endstand.

Norderstedt spielte bereits zweimal im DFB-Pokal mit, 2016 gab es ein 1:4 gegen den Zweitligisten Greuther Fürth, 2017 ein knappes 0:1 gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg. (Die Daten zum Spiel).

Mecklenburg-Vorpommern: Rostock gegen Torgelow

Im Endspiel des Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern im Rostocker Ostseestadion (16.45 Uhr/im Livestream) trifft der heimische Drittligist FC Hansa vor 780 zugelassenen Zuschauern wie schon im vergangenen Jahr auf den Oberligisten Torgelower FC Greif. Rostock steht vor dem sechsten Landespokalsieg in Serie. Setzt sich das Team von Trainer Jens Härtel durch, wartet im DFB-Pokal Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart. Kurios: Es wäre für Hansa das dritte Erstrundenduell in Folge mit den Schwaben. 2018 gelang ein 2:0-Sieg, im vergangenen Jahr hingegen setzten sich die favorisierten Gäste mit 1:0 durch.

Schleswig-Holstein: Lübeck gegen Todesfelde

In Schleswig-Holstein duellieren sich vor leeren Rängen in Malente Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck und Oberligist SV Todesfelde (16.45 Uhr).

Nach zwei positiven Corona-Tests hat das Lübecker Gesundheitsamt inzwischen dem VfB wieder die Genehmigung für den Trainings- und Spielbetrieb erteilt. Der VfB muss verletzungsbedingt auf die Mittelfeldspieler Osarenren Okungbowa, Dren Feka und Tim Kircher sowie auf Flügelspieler Martin Röser verzichten und wird in weißen Trikots mit der Aufschrift "Wir sind mehr als Grün-Weiß - 100% gegen Rassismus" antreten. Gegner Todesfelde kämpft mit den Auflagen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). So ist völlig offen, ob der Oberligist im Falle eines Erfolges das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück in seinem eigenen Stadion bestreiten kann.

Niedersachsen: Rehden - Havelse und Gifhorn - Celle

Besonderheiten gibt es im niedersächsischen Landespokal, in dem jeweils ein Wettbewerb für Mannschaften der Dritten Liga und der Regionalliga sowie einer für Amateurmannschaften ausgespielt wird.

Von Flensburg bis Havelse: Pokalcoups im Norden Es ist der Traum eines jeden Außenseiters: Im DFB-Pokal einem Favoriten ein Bein zu stellen. So manchem unterklassigen Nordclub ist so ein Coup schon gelungen - ein Überblick.

Im Niedersachsen-Pokal der Amateure stehen sich heute (17.45 Uhr) die Oberligisten MTV Gifhorn und Eintracht Celle im Finale gegenüber. Der Sieger trifft im DFB-Pokal auf den FC Augsburg.

Im höherklassigen Wettbewerb empfängt Regionalligist BSV Rehden am Sonntag (15 Uhr) den Ligarivalen TSV Havelse. Der Sieger darf in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den Bundesligisten Mainz 05 antreten. Havelse gelangen bereits zwei Pokalsensationen - 1991 und 2012 warf der Club aus Garbsen jeweils den Bundesligisten 1. FC Nürnberg aus dem Wettbewerb. Rehden hatte 2013 das große Los gezogen und durfte gegen den FC Bayern spielen - die Partie gegen die Münchner endete 0:5.

Bremen: Oberneuland trifft auf Blumenthal

Im Bremer Landespokal ist der Blumenthaler SV (17.45 Uhr) Außenseiter beim Seriensieger und Regionalliga-Aufsteiger FC Oberneuland. Der Bremen-Pokalsieger erwartet im DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach.

