Finaltag der Amateure: Das sind die sechs Endspiele

Am Sonnabend finden beim "Finaltag der Amateure" fünf Endspiele in den Fußball-Verbandspokalen im Norden statt, dazu kommt am Sonntag eines der beiden Finals in Niedersachsen. Die Sieger sind für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal qualifiziert. Vier Partien sowie eine Konferenz aller Spiele gibt es bei NDR.de im Livestream.

Mecklenburg-Vorpommern: Rostock gegen Torgelow

Im Endspiel des Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern im Rostocker Ostseestadion (16.45 Uhr/im Livestream) trifft der heimische Drittligist FC Hansa wie schon im vergangenen Jahr auf den Oberligisten Torgelower FC Greif. Rostock steht vor dem sechsten Landespokalsieg in Serie. Setzt sich das Team von Trainer Jens Härtel durch, wartet im DFB-Pokal Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart. Kurios: Es wäre für Hansa das dritte Erstrundenduell in Folge mit den Schwaben. 2018 gelang ein 2:0-Sieg, im vergangenen Jahr hingegen setzten sich die favorisierten Gäste mit 1:0 durch.

Zum Finale im Ostseestadion am Sonnabend sind 780 Zuschauer zugelassen.

Schleswig-Holstein: Lübeck gegen Todesfelde

In Schleswig-Holstein duellieren sich am Sonnabend in Malente Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck und Oberligist SV Todesfelde (16.45 Uhr). Nach zwei positiven Corona-Tests hat das Lübecker Gesundheitsamt inzwischen dem VfB wieder die Genehmigung für den Trainings- und Spielbetrieb erteilt. Gegner Todesfelde kämpft hingegen mit den Auflagen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). So ist völlig offen, ob der Oberligist im Falle eines Erfolges das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück in seinem eigenen Stadion bestreiten kann.

Hamburg: Norderstedt gegen Sasel

Regionalligist Eintracht Norderstedt und der TSV Sasel lösten in Hamburg das Finalticket. Der Sieger des Endspiels (14.45 Uhr im Livestream bei NDR.de) im Stadion an der Hagenbeckstraße darf sich in der ersten DFB-Pokalrunde mit Bayer Leverkusen messen. Norderstedt spielte bereits zweimal im DFB-Pokal mit, 2016 gab es ein 1:4 gegen Zweitligist Greuther Fürth, 2017 ein knappes 0:1 gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg. Für den Oberligisten Sasel wäre die Qualifikation für den DFB-Pokal der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

Niedersachsen: Rehden - Havelse und Gifhorn - Celle

Besonderheiten gibt es im niedersächsischen Landespokal, in dem jeweils ein Wettbewerb für Mannschaften der Dritten Liga und der Regionalliga sowie einer für Amateurmannschaften ausgespielt wird.

Im höherklassigen Wettbewerb empfängt Regionalligist BSV Rehden am 23. August (15 Uhr) den Ligarivalen TSV Havelse. Der Sieger darf in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den Bundesligisten Mainz 05 antreten. Havelse gelangen bereits zwei Pokalsensationen - 1991 und 2012 warf der Club aus Garbsen jeweils den Bundesligisten 1. FC Nürnberg aus dem Wettbewerb. Rehden hatte 2013 das große Los gezogen und durfte gegen den FC Bayern spielen - die Partie gegen die Münchner endete 0:5.

Im Niedersachsen-Pokal der Amateure stehen sich am 22. August (17.45 Uhr) die Oberligisten MTV Gifhorn und Eintracht Celle im Finale gegenüber. Der Sieger trifft im DFB-Pokal auf den FC Augsburg.

Bremen: Oberneuland trifft auf Blumenthal

Im Bremer Landespokal ist der Blumenthaler SV am 22. August (17.45 Uhr) Außenseiter beim Seriensieger und Regionalliga-Aufsteiger FC Oberneuland. Der Bremen-Pokalsieger erwartet im DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach.

