Fehlende Masken in der Bahn: VfL Wolfsburg entschuldigt sich Stand: 22.10.2022 18:35 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat nach einem "nicht zu tolerierenden Fehlverhalten" einiger Teammitglieder auf der Bahn-Anreise zum Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen um Entschuldigung gebeten.

Wie vom WDR zunächst berichtet worden war, hatte ein Großteil der Spieler im Zug der Deutschen Bahn keine Mund- und Nasenbedeckung getragen, die bei Bahnfahrten jedoch zwingend vorgeschrieben ist. Zudem sollen sich einige Spieler über die Regeln lustig gemacht und despektierlich gegenüber dem Bahnpersonal verhalten haben.

"Der VfL Wolfsburg entschuldigt sich im Namen der gesamten Mannschaft mit Nachdruck für das unprofessionelle und unangebrachte Verhalten seiner Spieler und ganz besonders auch beim Personal der Deutschen Bahn für das respektlose Auftreten insgesamt, das bislang so noch nicht aufgetreten ist und auch nicht dem üblichen Verhalten des Teams entspricht, in keinerlei Weise mit den Werten des VfL Wolfsburg zu vereinbaren ist, nicht toleriert wird und nicht wieder vorkommen darf", schrieben die Niedersachsen in einer Stellungnahme am Sonnabend.

"Es war ein Riesenfehler. Das geht auch nicht." VfL-Kapitän Maximilian Arnold

VfL-Cheftrainer Niko Kovac habe am Freitag unmittelbar nach der Ankunft im Teamhotel vor der versammelten Mannschaft das Fehlverhalten klar und deutlich angesprochen, hieß es weiter. "Ich habe die Mannschaft aufgeklärt, wie die Regeln in Deutschland im Zug im Gegensatz zum Flieger sind", erklärte Kovac nach dem 2:2 (1:1) bei Bayer 04: "Es waren nicht alle, aber das entschuldigt die Sache nicht. Das darf so nicht vorkommen, das wird nicht mehr vorkommen." Eine "detaillierte Aufarbeitung" des Vorfalls soll nach VfL-Angaben nach der Rückkehr aus Leverkusen stattfinden.

"Es war ein Riesenfehler. Das geht auch nicht"", sagte Kapitän Maximilian Arnold, fragte allerdings angesichts des in der ARD-"Sportschau" gezeigten Videos auch, ob es in Deutschland "keine anderen Probleme" gebe.

