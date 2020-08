Stand: 04.08.2020 11:38 Uhr

Fans zurück in die Stadien? Pro und Contra

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will eine teilweise Rückkehr der Fans in die Stadien ermöglichen und hat ein entsprechendes Hygiene-Konzept vorgelegt. Personalisierte Eintrittskarten, kein Alkoholausschank, keine Stehplätze - auf solche Änderungen müssen sich Fans wohl gefasst machen. Jens Gideon und Martin Seidemann vom NDR Hörfunk mit unterschiedlichen Standpunkten:

Pro Fan-Rückkehr, Jens Gideon:

Warum sollte das in der Bundesliga nicht funktionieren? Ich habe mir den Neustart des Kultur- und Sportbetriebs einmal an ganz unterschiedlichen Stellen aus der Nähe angeguckt, bin im Kino gewesen, im Theater, bei einem Hallen-Popkonzert, im Fitnessstudio und im Schwimmbad. Und zwei Dinge sind mir dabei immer aufgefallen: Erstens waren die nach dem Neustart lechzenden Betriebe extrem gut auf den Pandemie-Betrieb vorbereitet. Und zweitens haben die Besucher durch ihr Verhalten sehr zum Gelingen beigetragen. Kein einziger solcher Orte ist bisher zum Corona-Hotspot geworden. Die Fußballfans wollen auch unbedingt wieder näher heran an die Normalität - mit verantwortungsvollen Konzepten der Bundesliga kann das auch funktionieren. Ein paar mündige Fans mit Mundschutz und Abstand sind besser als keine.

Gegen Fan-Rückkehr, Martin Seidemann:

Lieber ein paar Zuschauer als gar keine Zuschauer. Sicher, kann man so sehen. Und die marschieren dann gestaffelt und abgezählt in festen Zeitfenstern in ihren Tribünen-Sektor. Dort setzen sie sich unter Einhaltung höchster Infektions-Standards auf ihren Sitz. 1,50 Meter Abstand zu den Nachbarn. Mit Maske - und nach Möglichkeit bitte, ohne den Mund zu öffnen. Also am besten weder singen noch schreien. Das ist sicher klug im Sinne der Seuchenprävention, hat aber mit Fußball, wie ich ihn mir vorstelle, nichts, rein gar nichts zu tun. Ich sehe das wie viele Fan-Organisationen: alle oder keiner, richtig oder gar nicht. Und weil "richtig" gerade unverantwortlich wäre, dann lieber gar nicht.

Weitere Informationen 03:05 NDR Info Pro/Contra: Sollen Fußballfans zurück in die Stadien? NDR Info Die Deutsche Fußball Liga will ein Konzept vorlegen, dass eine teilweise Rückkehr der Fans in die Fußballstadien zur neuen Saison möglich machen soll. Ein Pro-und-Contra-Kommentar. Audio (03:05 min)

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.08.2020 | 08:25 Uhr