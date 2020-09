Stand: 23.09.2020 16:48 Uhr

Fan-Rückkehr in Osnabrück fraglich - 2.226 bei St. Pauli

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück weiß auch zwei Tage vor dem Anpfiff noch nicht, ob das Niedersachsen-Duell mit Hannover 96 am Freitagabend (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) vor Zuschauern stattfinden kann. Zwar entschied die niedersächsische Landesregierung am Mittwoch, dass die Kapazität von Stadien und Sporthallen im Land in den nächsten sechs Wochen grundsätzlich wieder zu 20 Prozent genutzt werden darf. Allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Osnabrück zuletzt wieder so gestiegen, dass die Stadt einen Krisenstab eingerichtet hat.

"Stehen täglich im Austausch mit den Behörden"

"Wir stehen täglich im Austausch mit den zuständigen Behörden. Stand jetzt gehen wir davon aus, dass wir vor 3.200 Zuschauern spielen können, worüber wir uns sehr freuen. Wir stellen uns aber auch unserer Verantwortung, denn die Gesundheit geht vor", sagte VfL-Trainer Marco Grote am Mittwoch.

Das Spiel soll aber auf jeden Fall stattfinden. Wenn mit Zuschauern, wollen die Osnabrücker die zur Verfügung stehenden Tickets zunächst an Inhaber einer lebenslangen Dauerkarte und an Sponsoren vergeben. Die verbleibenden 1.800 Eintrittskarten sollen dann im Internet an Fans verkauft werden, die in der vergangenen Saison eine Dauerkarte besaßen.

Start bei St. Pauli "nicht mit dem maximal Möglichen"

In Hamburg werden am Sonntag 2.226 Zuschauer im Stadion sein, wenn der FC St. Pauli den 1. FC Heidenheim empfängt (13.30 Uhr/im NDR Livecenter). Das gab der Zweitligist am Mittwochvormittag bekannt. In Absprache mit den Behörden habe man sich darauf verständigt, "nicht mit dem maximal Möglichen zu starten". Der Hamburger Senat hatte am Vortag seine Corona-Schutzverordnung angepasst und damit den Beschluss von Bund und Ländern umgesetzt. Danach wären bis zu 5.900 Zuschauer am Millerntor zulässig. "Ob und in welcher Weise das gesteigert werden kann, werden wir nach dem Heimspiel gegen Heidenheim analysieren", heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs weiter.

Die Tickets sollen am Donnerstag unter Fans mit "Dauer- oder Jahreskarten" verlost werden. Am Freitag erhalten die Gewinner die Möglichkeit, online ihre Tickets zu ordern. Über die weiteren Voraussetzungen informierte der Club seine Anhänger per E-Mail.

