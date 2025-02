FC St. Pauli wochenlang ohne verletzten Torjäger Morgan Guilavogui Stand: 05.02.2025 11:53 Uhr Der FC St. Pauli muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga wochenlang auf seinen erfolgreichsten Stürmer verzichten. Morgan Guilavogui verletzte sich im Heimspiel gegen den FC Augsburg schwer.

Wie die Hamburger am Dienstagmorgen mitteilten, zog sich der 26-Jährige im Duell mit den bayerischen Schwaben am vergangenen Sonnabend einen Haarriss im Kahnbein des rechten Sprunggelenks zu. Die Leihgabe vom französischen Club RC Lens hatte in der 61. Minute der Partie angeschlagen ausgewechselt werden müssen. Nun wurde beim Nationalspieler Guineas die Verletzung diagnostiziert, die zu einer Zwangspause von mehreren Wochen führt.

Guilavogui ist mit fünf Treffern erfolgreichster Schütze des Aufsteigers, der am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei RB Leipzig antritt.

Auch Saliakas fällt aus - Lazarett füllt sich

Trainer Alexander Blessin wird gegen die Sachsen nicht nur auf seinen erfolgreichsten Stürmer verzichten müssen. Auch Rechtsverteidiger Manolis Saliakas wird nach seiner gegen Augsburg erlittenen Oberschenkelverletzung in den kommenden Wochen nicht mitwirken können.

Zudem sind bei den Hamburgern Innenverteidiger Karol Mets, die Mittelfeldspieler Robert Wagner und Connor Metcalfe sowie Stürmer Simon Zoller nicht einsatzbereit.

