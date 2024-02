FC St. Pauli verlegt Trainingswoche nach Mallorca Stand: 07.02.2024 17:49 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli reist mitten in der Saison nach Mallorca. Grund ist der schlechte Zustand des eigenen Trainingsgeländes nach den Niederschlägen der vergangenen Wochen. Während der Abwesenheit der Profis soll ein Rasenplatz saniert werden.

Im Januar waren in Hamburg rund 90 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen. Das ist fast die Hälfte mehr als im langjährigen Mittel. Im Dezember waren es mit gar 137 Litern pro Quadratmeter so viel wie seit Jahren nicht - zu viel für die Plätze am Trainingszentrum im Stadtteil Niendorf.

"Viel Regen, dazu Schnee und Eis - all das hat den Plätzen sehr zu schaffen gemacht", sagte Sportchef Andreas Bornemann. "Ich danke unseren Greenkeepern für ihren unermüdlichen Einsatz. Doch irgendwann stoßen auch sie an ihre Grenzen."

Braunschweig-Vorbereitung im sonnigen Süden

So wird sich der St.-Pauli-Tross nach der Partie beim 1. FC Magdeburg (Sonnabend, 13 Uhr) am kommenden Montag auf den Weg nach Mallorca machen, um dort die Trainingswoche zu absolvieren. Die Rückkehr ist für Freitag geplant, bis dahin soll einer der beiden Plätze an der Kollaustraße erneuert worden sein. Am Sonntag (18. Februar) steht dann das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig auf dem Programm.

Trainer Fabian Hürzeler kann den Trip wohl mit seinem kompletten Kader angehen. Kapitän Jackson Irvine fehlte nach seiner Rückkehr vom Asien-Cup zwar zum Start in die laufende Trainingswoche, hat jedoch lediglich eine Erkältung. Auch Simon Zoller dürfte mit an Bord Richtung Sonne sein, der Angreifer hat seine Rückenprobleme auskuriert.

