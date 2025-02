FC St. Pauli gibt gegen Augsburg Sieg aus der Hand Stand: 01.02.2025 17:59 Uhr Der FC St. Pauli ist zwar in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga weiterhin ungeschlagen, hat aber einen Sieg aus der Hand gegeben. Gegen lange völlig harmlose Augsburger kamen die Hamburger am Sonnabend nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

von Johannes Freytag

Ein Eigentor hatte die Kiezkicker in Führung gebracht, in zweiten Durchgang waren sie jedoch zu passiv und kassierten nach dem erst zweiten Augsburger Torabschluss den Ausgleichstreffer. Zudem verletzten sich Morgan Guilavogui und Manolis Saliakas. Dafür feierte Elias Saad sein Comeback nach langer Verletzungspause.

Trotz allem könnte sich der eine Zähler auch als (kleiner) Gewinn erweisen, denn die Konkurrenz im Tabellenkeller ging leer aus: Der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze beträgt nun schon neun Zähler, sieben sind es auf den Relegationsrang. So sah es auch Abwehrspieler Hauke Wahl: "Natürlich sind wir enttäuscht, aber wir müssen auch zufrieden sein mit dem Punkt. Jeder Punkt ist unfassbar wichtig in dieser Liga."

Am Sonntag in einer Woche (9. Februar, 17.30 Uhr, im NDR Livecenter) gastieren die Hamburger bei RB Leipzig.

Schweigeminute und Gedenken statt "Hells Bells"

Statt der üblichen "Hells Bells"-Klänge blieb es beim Einlaufen der Spieler ruhig, auf den Tribünen gedachten die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer beeindruckenden Choreografie der Opfer des Nationalsozialismus. Vor dem Anpfiff der Partie gab es zudem eine Schweigeminute.

St. Pauli mit Spielkontrolle - und Glücks-Tor

Bei den Braun-Weißen kehrte Eric Smith nach abgesessener Gelbsperre zurück und ersetzte den verletzten Lars Ritzka. Neuzugang Siebe van der Heyden nahm auf der Bank Platz. Von dort aus sah der Belgier einen verhaltenen Beginn beider Mannschaften. St. Pauli hatte mehr Ballbesitz und Spielkontrolle, die erste Viertelstunde verging dennoch ohne einen einzigen Torabschluss.

Dann aber schlugen die Hausherren mit tatkräftiger Unterstützung des Gegners zu: Eine hohe Flanke von Guilavogui brachte Philipp Treu - am Sonntag zu Gast im Sportclub des NDR Fernsehens - per Kopf wuchtig aufs Gehäuse. FCA-Keeper Finn Dahmen konnte den Ball zwar stark parieren, doch Treus Nachschuss stolperte Abwehrspieler Noahkai Banks beim Klärungsversuch zum Eigentor über die Linie (17.).

28 Jahre alter Vereinsrekord geknackt

Auch in der Folgezeit war St. Pauli das spielbestimmende Team. Es gab lange Ballbesitzphasen - und auch die eine oder andere Möglichkeit, den zweiten Treffer nachzulegen: Weißhaupts Schuss wurde zur Ecke abgewehrt (27.), Saliakas konnte einen Traumpass von James Sands nicht unter Kontrolle bringen (34.).

Defensiv standen die Kiezkicker sehr sicher und ließen Augsburg offensiv überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Nebenbei stellten die Hamburger einen Vereinsrekord auf: 1996/1997 war St. Pauli 209 Bundesliga-Minuten ohne Gegentor geblieben, den Bestwert hatten sie nun beim Halbzeitpfiff schon auf 254 Minuten ausgebaut.

Augsburg findet keine Lücke ...

Kurz nach Wiederbeginn unterbrach Schiedsrichter Tobias Reichel die Partie - im Gästeblock war Pyrotechnik gezündet worden, dichte Rauchschwaden waberten durchs Stadion. Den besseren Durchblick hatten danach zunächst weiterhin die Gastgeber: Johannes Eggestein vergab die nächste gute Torgelegenheit (52.).

Aber die Augsburger gingen nun aggressiver und offensiver zu Werke. Zu spüren bekam das zunächst Guilavogui, der nach einem Foul von Dimitrios Giannoulis nicht weiterspielen konnte (60.). Für Torgefahr sorgten die Gäste weiterhin nicht. Die wenigen wirklich gefährlichen Szenen der Partie spielten sich im FCA-Strafraum ab: In Jackson Irivines flache Hereingabe rutsche Augsburgs Christian Matsima hinein, der Ball flog aber knapp am Pfosten vorbei (66.).

... trifft aber doch

So plätscherte die Partie am Millerntor dahin. St. Pauli fand offensiv ebenfalls keine Lösungen mehr und musste ab der 78. Minute auch ohne Saliakas auskommen, der nach einem erneuten kleineren Foul von Giannoulis mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden musste. Van der Heyden kam zu seinem Debüt im St.-Pauli-Dress.

Der Neuzugang war kaum in der Partie, da kam Augsburgs zum ersten Torabschluss: Steve Mounie köpfte aus wenigen Metern knapp vorbei (81.). Zwei Minuten später durften die Gäste aber doch jubeln. Nach Hereingabe von Giannoulis traf Mert Kömür per Volleyschuss zum 1:1 (83.) - St. Paulis erster Gegentreffer nach 292 Minuten.

Saad verpasst möglichen Siegtreffer knapp

Kurz vor dem Ende feierte der seit dem 5. Oktober verletzte Saad sein Comeback. Beinahe wäre es eine Traum-Rückkehr geworden: Doch der 25-Jährige rutschte denkbar knapp an einer Flanke von Oladapo Afolayan vorbei (90.). In der Nachspielzeit drückten die Gastgeber noch einmal aufs 2:1, richtig gefährlich wurde es aber nicht mehr. So blieb es bei der Punkteteilung, die aus St.-Pauli-Sicht und vom Spielverlauf her eher unglücklich und unnötig war.

20.Spieltag, 01.02.2025 15:30 Uhr FC St. Pauli 1 FC Augsburg 1 Tore: 1 :0 Banks (17., Eigentor) 1: 1 Kömür (83.)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth - Saliakas (80. Van Der Heyden), Irvine, Sands, Treu - Guilavogui (61. Afolayan), Weißhaupt (88. Saad) - J. Eggestein (80. Sinani)

FC Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Banks (79. Mounié) - Marius Wolf (70. Gumny), Frank Onyeka (70. Kömür), Jakic, Giannoulis - Claude-Maurice, Rexhbecaj (46. A. Maier) - Essende (61. Tietz)

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



