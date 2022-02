FC St. Pauli gegen Hannover 96: Vorsicht, Stolperfalle Stand: 18.02.2022 11:50 Uhr Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli will seine Top-Position im Heimspiel gegen Hannover 96 verteidigen. Wie schwer sich ein Spitzenreiter jedoch gegen die Niedersachsen tun kann, zeigte vergangene Woche das 2:2 von Darmstadt 98.

96-Coach Christoph Dabrowski äußerte sich jedenfalls zuversichtlich, dass sein Team am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim Ligaprimus bestehen kann: "Wir haben große Lust, ihnen ein Bein zu stellen. Wir freuen uns auf das Millerntor mit Zuschauern - und haben den Glauben, dass wir da ein gutes Spiel machen und punkten können."

Hoffnung dürfte den Niedersachsen dabei auch die gute Gesamtbilanz bei den Braun-Weißen machen: Von 18 Partien gewannen sie neun und verloren lediglich drei - zuletzt am 10. April 1994 (!).

Schultz warnt vor "Team mit viel Erfahrung"

St. Paulis Trainer Timo Schultz lässt sich daher nicht vom aktuellen 13. Tabellenplatz des Kontrahenten blenden, sondern warnte vor einem "Team mit viel Erfahrung und Spielern, die teilweise Erste Liga gespielt haben".

"Es ist doch das beste Wetter für Fußballer. Ich mag das. Ich komme aus Polen, und da regnet es auch viel." St. Paulis Adam Dzwigala über das Hamburger "Schietwetter"

Gleichwohl gab sich der 44-Jährige zuversichtlich: "Was uns auszeichnet, ist, dass wir mutig nach vorne spielen. Dass wir Bock haben, Spiele zu spielen, und auf dem Platz füreinander da sind. Das kannst du in keiner Statistik sehen, ist aber trotzdem ein Riesenpfund, um Spiele zu gewinnen."

"Viele Fragezeichen" bei St. Paulis Personal

Personell gibt es bei den Kiezkickern "viele Fragezeichen" und "kleine Blessuren", so der Trainer. "Wir haben Hoffnung, wollen aber kein Risiko eingehen", sagte Schultz und verwies dabei auf Maximilian Dittgen, Etienne Amenyido, Philipp Ziereis und Sebastian Ohlsson. Allzu große Sorgen bereitet Schultz das aber nicht: "Die Spieler haben in den letzten Wochen sehr gute Argumente gesammelt, dass ich froh bin, so viele Alternativen zu haben."

Definitiv fehlen wird James Lawrence: "Er hatte im Laufe der Woche Rückenschmerzen, die in den hinteren Oberschenkel gezogen sind", erläuterte Schultz.

Hannover ohne Ochs und Ondua

Ganz sorgenfrei reist auch Hannover nicht nach Hamburg. Philipp Ochs fehlt wegen einer Corona-Infektion, Gaël Ondoua wegen einer Gelbsperre. Ondoua wird vermutlich von Dominik Kaiser ersetzt: "Er hat sehr, sehr gute Spiele gemacht", lobte Dabrowski den 33-Jährigen. Und er sei "einer, der eine Klarheit hat in Ballbesitz".

Der 96-Coach kann aller Voraussicht nach auch wieder auf Linton Maina setzen, der seine Oberschenkelprobleme auskuriert hat und wieder ins Training eingestiegen ist: "Er ist eine Option für Sonntag". Auch Luka Krajnc (Wade) und Sei Muroya (Sprunggelenk) stehen wohl wieder zur Verfügung.

Mögliche Aufstellungen:

FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Dzwigala, Medic, Paqarada - Smith - Irvine, Hartel - Kyereh - Burgstaller, Amenyido

Hannover 96: Zieler - Dehm, Franke, Börner, Hult - Kaiser, Diemers - Stolze, Kerk, Teuchert - Beier

