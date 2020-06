Stand: 14.06.2020 15:25 Uhr

St. Pauli mit großem Schritt Richtung Klassenerhalt von Sebastian Ragoß, NDR.de

Der FC St. Pauli kann seine Planungen für eine weitere Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga intensivieren. Das Team von Trainer Jos Luhukay schlug am Sonntag den FC Erzgebirge Aue mit 2:1 (2:0) und hat nun fünf Zähler Vorsprung auf Relegationsrang 16. Das Sturmduo Dimitrios Diamantakos und Henk Veerman sorgte bei einem Gegentor von Sören Gonther mit seinen Treffern für den Erfolg am Millerntor, der allerdings glücklich und aufgrund der Spielanteile unverdient war.

2:0-Führung trotz schwacher Leistung

Vor allem in den ersten 20 Minuten zeigte die von Luhukay wieder einmal personell und taktisch veränderte Mannschaft eine irritierende Leistung. Zum Glück für St. Pauli vermochten die Sachsen aus ihrer Überlegenheit aber kein Kapital zu schlagen.

31.Spieltag, 14.06.2020 13:30 Uhr FC St. Pauli 2 Erzgeb. Aue 1 Tore: 1 :0 Diamantakos (22.) 2 :0 Veerman (41.) 2: 1 Gonther (74.)

FC St. Pauli: Himmelmann - L.-M. Zander, Östigard, Buballa, Ohlsson - Viet (59. Benatelli), Sobota, Becker (85. Knoll), Penney (46. Coordes) - Veerman (85. Taschtschi), Diamantakos (80. Gyökeres)

Erzgeb. Aue: Männel - Cacutalua, Gonther, Rasmussen - J.-P. Strauß (84. Samson), Fandrich, Riese, D. Kempe (87. Sessa) - Zulechner (66. Testroet) - Nazarov (66. Daferner), Krüger (46. Hochscheidt)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Himmelmann - L.-M. Zander, Östigard, Buballa, Ohlsson - Viet (59. Benatelli), Sobota, Becker (85. Knoll), Penney (46. Coordes) - Veerman (85. Taschtschi), Diamantakos (80. Gyökeres)Männel - Cacutalua, Gonther, Rasmussen - J.-P. Strauß (84. Samson), Fandrich, Riese, D. Kempe (87. Sessa) - Zulechner (66. Testroet) - Nazarov (66. Daferner), Krüger (46. Hochscheidt)

Das 1:0 fiel dann vollkommen überraschend: Sebastian Ohlsson setzte sich auf links durch und bediente Diamantakos, der den Ball direkt in die Maschen drosch (22.). Die Führung verlieh den Gastgebern ein wenig mehr Sicherheit, doch schön anzuschauen waren die Offensivbemühungen weiterhin nicht. Egal, wenn das Ergebnis stimmt, dürfte sich mancher gedacht haben.

Und es wurde sogar noch besser: Veerman kam nach Auer Eskapaden in der Innenverteidigung zum Abschluss und überwand Keeper Martin Männel aus kurzer Distanz (41.). Es war der erste Treffer des Niederländers nach der Corona-Pause, den er jedoch nicht einmal im Ansatz bejubelte. Mit dem Gesichtsausdruck eines Film-Bösewichts trottete Veerman zurück zum Mittelkreis. Ob es der Frust darüber war, dass er zuletzt häufig nur Ersatz war?

Diamantakos verschießt Elfmeter

Diamantakos vergab in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch die Riesenchance zur Entscheidung: Er schoss einen Elfmeter viel zu unplatziert und schwach, Männel parierte.

Zittern bis zum Schlusspfiff

So blieb es für St. Pauli weiterhin eine Zitterpartie. Denn Aue dominierte auch den zweiten Durchgang und hatte durch Malcolm Cacutalua eine sehr gute Chance (54.), Dimitrij Nazarov eine kaum schlechtere (57.). Die Hamburger schafften es nicht, die Partie zu beruhigen und einen Konter zu setzen. Und so folgte das fast Unvermeidliche: Aue verkürzte durch den ehemaligen St.-Paulianer Gonther auf 1:2 (74.). Die Gäste drängten weiter. Für St. Pauli ging es nur noch darum, irgendwie über die Zeit zu kommen, was letztlich auch gelang, weil Schlussmann Robin Himmelmann in der Nachspielzeit noch einmal stark parierte.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Abstiegskampf In der Zweiten Liga sind der VfL Osnabrück und der FC St. Pauli noch in den Abstiegskampf verwickelt. Gelingt den beiden Nordvereinen der Klassenerhalt? Das Restprogramm im Überblick. mehr Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 14.06.2020 | 22:30 Uhr