Stand: 21.12.2019 14:49 Uhr

FC St. Pauli bärenstark - 3:0 gegen Bielefeld von Johannes Freytag, NDR.de

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich mit seinem besten Saisonspiel in die Winterpause verabschiedet. Die Kiezkicker bezwangen am Sonnabend Spitzenreiter Arminia Bielefeld unerwartet deutlich mit 3:0 (2:0). Henk Veerman mit einem Doppelpack und Viktor Gyökeres waren die gefeierten Torschützen am Hamburger Millerntor. Durch den zweiten Sieg in Folge verbesserte sich St. Pauli in der Tabelle vorerst auf Rang elf. Die Restrunde beginnt für die Braun-Weißen am 28. Januar mit dem Gastspiel in Fürth.

St. Pauli effizient, Veerman trifft doppelt

Bei den Kiezkickern feierte Kapitän Daniel Buballa nach überstandener Knieverletzung sein Comeback, Marvin Knoll nahm dafür nur auf der Bank Platz.

18.Spieltag, 21.12.2019 13:00 Uhr FC St. Pauli 3 Arm.Bielefeld 0 Tore: 1 :0 Veerman (3.) 2 :0 Veerman (25.) 3 :0 Gyökeres (54.)

FC St. Pauli: Himmelmann - L.-M. Zander, Östigard, Buballa (51. Ziereis) - Miyaichi, Sobota, Becker, Ohlsson - Buchtmann (65. Flum) - Veerman (86. Taschtschi), Gyökeres

Arm.Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl, Edmundsson (62. Yabo), Hartel (82. Pérez) - Clauss (62. Soukou), Klos, Voglsammer

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



Die Gäste aus Bielefeld waren noch gar nicht richtig am Ball gewesen, da zappelte das Spielgerät schon im Arminia-Netz. Der erste Eckstoß St. Paulis wurde zur erneuten Ecke, die Christopher Buchtmann und Waldemar Sobota kurz ausführten: Die Hereingabe des Polen wuchtete Veerman per Kopf zum 1:0 ins Tor (3.).

Bielefeld hatte die passende Antwort beinahe parat, aber der Abschluss von Fabian Klos kullerte knapp am Pfosten vorbei (4.), Jonathan Clauss kam gegen Robin Himmelmann einen Schritt zu spät (8.). Auch St. Pauli suchte weiter das Heil in der Offensive: Ryo Miyaichi legte schön quer auf Buchtmann - dem versprang allerdings der Ball, sodass er weit über das Gehäuse von Stefan Ortega schoss (13.).

Die Zuschauer im ausverkauften Millerntorstadion sahen ein sehr attraktives Fußballspiel, beide Teams gingen hohes Tempo. St. Pauli attackierte früh, überbrückte das Mittelfeld schnell, oft ging es über die Außenbahnen. So auch beim zweiten Treffer: Gyökeres durfte von der linken Seite ungestört flanken, wieder war Veerman zur Stelle - der Niederländer war einen Schritt schneller als Gegenspieler Joakim Nilsson und vollendete volley zum 2:0 (25.).

Die Führung spiegelte nicht ganz den Spielverlauf wider, denn der Tabellenführer aus Ostwestfalen hatte deutlich mehr Ballbesitz, nutzte aber im Gegensatz zu den effizienten Kiezkickern die Torchancen nicht: Andreas Voglsammer schoss knapp vorbei (31.), Marcel Hartel scheiterte erst an Himmelmann (33.), dann wurde sein Schuss von Leo Östigard geblockt (36.). Schließlich vergab Fabian Klos aus kurzer Distanz (43.).

St. Paulis erster Konter sitzt

Auch nach Wiederanpfiff bedrängten die Bielefelder St. Paulis Tor, Joan Simun Edmundsson spitzelte den Ball knapp am Pfosten vorbei (46.). Aber nur sieben Minuten später schlugen die Hausherren zum dritten Mal zu und erzielten mit ihrer ersten Offensivaktion im zweiten Durchgang das 3:0. Miyaichi ließ Florian Hartherz auf der rechten Seite stehen, passte in den Strafraum, Gyökeres schloss halbhoch ab (54.). Effektiver kann man nicht spielen.

Kurz darauf wehrte Himmelmann einen Kopfball von Klos aus zwei Metern mit dem Fuß ab (58.) - die Szene hatte genauso Symbolcharakter für die gesamte Partie wie der Pfostentreffer von Voglsammer (87.): Bielefeld zeigte eine durchaus ansehnliche Leistung und erspielte sich sehr gute Torgelegenheiten, traf jedoch nicht. St. Pauli nutzte seine wenigen Chancen gnadenlos. Während es für die Ostwestfalen ein gebrauchter Tag war, wurden die Kiezkicker, die sich regenbogenfarbene Pudelmützen aufgesetzt hatten, nach dem Schlusspfiff mit Standing Ovations von den eigenen Fans in den Weihnachtsurlaub verabschiedet.

