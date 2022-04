FC St. Pauli - Werder Bremen: Das Zweitliga-Topspiel im Datencheck Stand: 06.04.2022 10:25 Uhr Der Tabellendritte FC St. Pauli empfängt am Sonnabend Spitzenreiter Werder Bremen zum Zweitliga-Gipfel. Was machen die beiden Clubs in dieser Saison besonders gut? Und wo sind sie angreifbar?

von Florian Neuhauss

Die Kiezkicker sind seit Beginn der Spielzeit im oberen Tabellendrittel dabei. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz gehört zu den konstantesten im Unterhaus. Die Bremer sind eher ein Spätstarter. Nachdem die Leistungen unter Markus Anfang noch sehr wechselhaft waren, hat Ole Werner das Team mit seiner beeindruckenden Erfolgsserie zurück in die Spur geführt.

Die Hamburger und die Bremer trennt nach 28 Spielen gerade einmal ein Punkt. Und spätestens beim Blick auf die Tordifferenz wird deutlich, wie nah beide Teams beieinander sind: Mit 53:38 Treffern hat St. Pauli je ein Tor mehr erzielt und kassiert.

Gleiches Resultat, aber andere Herangehensweise

Doch die nackten Zahlen täuschen - das Resultat mag fast dasselbe sein, der "Rechenweg" aber unterscheidet sich doch voneinander. Stark zusammengefasst lässt sich sagen: Während es sich die Bremer leisten können, nur 20,51 Prozent ihrer Chancen zu nutzen (Ligaschnitt 23,62), weil sie so dominant auftreten, macht St. Pauli aus den eigenen Möglichkeiten sehr viel. Die Kiezkicker holen pro Spiel 0,42 Punkte mehr, als statistisch zu erwarten wäre. Hier ist nur der SC Paderborn (0,49) noch besser.

St. Paulis 4-4-2 gegen Werder mit dem 3-5-2

Der auffälligste Unterschied ist das Spielsystem. Schultz lässt seine St. Paulianer im 4-4-2 agieren. Guido Burgstaller ist der Abschlussspieler im Team, Daniel-Kofi Kyereh spielt entweder neben dem Österreicher als zweite Spitze oder sorgt für zusätzliche Gefahr von der Spielmacher-Position.

Werner setzt auf der anderen Seite konsequent auf eine defensive Dreierkette, die durch die beiden Außenbahnspieler bei Ballbesitz des Gegners schnell zur Fünferkette wird. Und vorne ist das Sturmduo Marvin Ducksch/Niclas Füllkrug kaum aufzuhalten.

Wichtig: Die ausgewerteten Daten beziehen sich dabei auf die gesamte Saison und nicht nur die Zeit unter Werner.

St. Pauli macht vieles sehr gut, aber Werder noch besser

Die Hamburger erspielen sich sehr starke 7,75 Torchancen pro Spiel (Ligaschnitt 6,14), Werder führt das Ranking aber mit 9,07 Möglichkeiten an. 643,86 erfolgreiche Aktionen pro Spiel zeugen von St. Paulis Spielstärke, die Bremer verbuchen aber 677,39. Die Kiezkicker spielen in 90 Minuten 5,07 Schlüsselpässe, geben 13,64 Schüsse ab, von denen 5,5 aufs Tor kommen. Die Grün-Weißen sind mit 5,71 Schlüsselpässen jedoch genauso das Maß der Dinge in der Liga wie mit den Schussstatistiken: 16,18 geben sie pro Partie ab, 6,5 davon kommen aufs Tor.

Das "Expected goals"-Modell "Expected goals" sind "zu erwartende Tore" und werden anhand eines Datenmodells berechnet, in das eine Vielzahl von Faktoren einfließt - unter anderem von wo auf dem Platz der Abschluss erfolgte, wie der Winkel zum Tor war und wie viele Gegenspieler noch zwischen Ball und Tor standen. Jede Torchance erhält dabei einen Wert zwischen 0 und 1, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, mit der der Ball von diesem Punkt aus im Tor landet. "Expected goals"-Werte sind so aussagekräftiger als die normale Torschuss-Statistik, die alle Abschlüsse gleich behandelt.

Und damit ist Werders Dominanz noch nicht einmal auserzählt: Werners Schützlinge haben die meisten Aktionen im gegnerischen Strafraum (19,5). Sie lassen die wenigsten Torschüsse (10,17) und den niedrigsten Wert bei den "Expected Goals" (1,22) des Gegners zu. Wie Bremen das alles schafft? Das Team gewinnt prozentual mit 52,19 auch die meisten Zweikämpfe in der ganzen Liga.

St. Paulis Ansatz fast schon "körperlos"

Hier liegt St. Pauli mit 49,16 Prozent gewonnener Zweikämpfe sogar unter dem Durchschnitt. Das Spiel der Kiezkicker als "körperlos" zu bezeichnen, würde zu weit führen. Aber die Hamburger führen mit 158,39 Zweikämpfen die zweitwenigsten in der Liga (Werder kommt auf 165,26), gewinnen zudem mit 45,5 die drittwenigsten Kopfballduelle und verbuchen mit 25,89 die wenigsten Tacklings pro 90 Minuten in der Liga.

Diese Werte haben natürlich auch Vorteile: Das Team foult nur 9,5-mal pro Partie, so wenig wie kein anderes (Ligaschnitt 11,42), und bekommt mit 1,54 auch die wenigsten Gelben Karten pro Spiel (Ligaschnitt 2,0). Noch kein Spieler der Hamburger musste in dieser Saison eine Gelbsperre absitzen.

Gleichzeitig werden St. Paulis Techniker mit im Schnitt 11,07 (10,09) am zweitmeisten gefoult. Und daraus entstehen auch immer wieder gute Freistoß-Möglichkeiten.

Liste der Bremer Schwächen ist kurz

Für die anderen Mannschaften fast schon erschreckend, gehört zu den Bremer Schwächen die bereits angesprochene Chancenverwertung: Die 20,51 Prozent (23,62) bedeuten in dieser Statistik lediglich Rang 13. Kapital daraus schlagen konnten zuletzt aber nur wenige Teams.

Arbeiten können die Gegner schon eher mit Werders Defiziten im Abfangen von Bällen. 47,57 pro Partie (53,28) sind der zweitschlechteste Wert im Ligavergleich - nur der HSV ist mit 46,44 noch schwächer. St. Pauli kann sein Spiel also "in Ruhe" aufbauen.

Und auch, dass die Grün-Weißen über ihre linke Seite nur wenig zu bewegen wissen, dürfte ein Thema in der Spielvorbereitung sein. Gerade einmal 24 Angriffe (27,92) laufen pro Spiel über die Seite von Anthony Jung, der gegen St. Pauli gesperrt fehlt, und Felix Agu. Das bedeutet ligaweit lediglich Rang 16.

St. Pauli bei der Chancenverwertung deutlich besser

Das Hinspiel im Weserstadion - rund einen Monat bevor Werner nach Bremen wechselte - endete 1:1. Der vermeintliche Siegtreffer von St. Paulis Simon Makienok in der Nachspielzeit wurde nach Videobeweis aberkannt. Ähnlich eng dürfte es auch diesmal wieder zugehen. Jedenfalls wenn die Hausherren am Millerntor eine ähnlich gute Chancenverwertung wie im bisherigen Saisonverlauf zeigen (24,39 Prozent). In dieser Statistik liegen sie nämlich deutlich vor Werder.

