FC St. Pauli: Schultz sieht "gutes Fundament" Stand: 17.07.2022 12:05 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist gut in die neue Saison gestartet. Beim 3:2 über Nürnberg deutet ein Spieler an, dass er die durch den Kyereh-Abgang entstandene Lücke schließen kann. Auch einige Zugänge überzeugen.

Im Spiel eins nach dem Scorer-Duo Burgstaller/Kyereh hat der neuformierte FC St. Pauli reale Hoffnungen geweckt, in der Zweiten Liga weiter eine gute Rolle spielen zu können. Die Kiezkicker besiegten zum Saisonstart den ebenfalls ambitionierten 1. FC Nürnberg 3:2 (3:0) und nahmen mit dem jüngsten Kader aller Zweitligisten gleich wieder Kurs Richtung Tabellenspitze.

Altersschnitt auf 23,4 Jahre gesenkt

"Wie gut es in den Abläufen schon gestimmt hat, hat mich positiv überrascht", sagte Kapitän Leart Paqarada nach dem Einstand nach Maß. Auch Cheftrainer Timo Schultz nahm zufrieden zur Kenntnis, dass der vollzogene Umbruch - ein Dutzend Spieler hat den Club verlassen, der Altersschnitt wurde von 25,9 auf 23,4 Jahre gesenkt - tatsächlich erfolgreich verlaufen könnte.

"Wir haben ein gutes Fundament im Team, darauf können wir aufbauen", sagte der 44-Jährige und trat aber sogleich auf die Euphoriebremse: "Ein Spiel darf man aber auch nicht überbewerten."

Daschner mit starkem Debüt auf der "10"

Für Burgstaller und Kyereh, die zwar immerhin fünf Millionen Euro Ablöse in die Vereinskasse gespült, aber in der vergangenen Saison fast 50 Prozent aller Tore erzielt haben, müssen nun andere in die Bresche springen. "Wir haben ein paar interessante Jungs dazugeholt und wir vertrauen denen, die da sind da sind. Wir haben auch ein paar dabei, die noch besser werden können", gab sich Schutz zuversichtlich.

In Lukas Daschner deutete ein Jungprofi an, dass er Kyereh auf Dauer hinter den Spitzen ersetzen kann. "Mein Debüt auf der '10' ist ganz gut geglückt, mehr als ein Tor zu erzielen und den Elfmeter rauszuholen, kann ich für die Mannschaft nicht tun", meinte der 23-Jährige. Igor Matanovic und Zugang Johannes Eggestein zeigten im neuen Angriff auch ohne Torerfolg, dass sie eine Perspektive haben.

Schultz: "Habe viel Gutes gesehen"

"Wir hoffen, die jungen Spieler auf ein anderes Niveau bringen zu können und dass sie dann bei uns durchstarten", fasste Schultz zusammen. Er habe "viel Gutes" gesehen, "aber auch einiges, das wir noch besser machen müssen."

So zeigte Torhüter Dennis Smarsch einige Unsicherheiten beim Herauslaufen und Abwehrchef Jakov Medic sorgte Sekunden vor dem Ende der Nachspielzeit mit einem Mega-Patzer noch kurz für ungewollte Spannung. Aber "am ersten Spieltag muss auch noch nicht alles klappen", zeigte sich Schultz nachsichtig.

