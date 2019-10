Stand: 14.10.2019 14:19 Uhr

FC St. Pauli: Sahin vor dem Rauswurf

Fußballprofi Cenk Sahin steht beim Zweitligisten FC St. Pauli offenbar vor dem Rauswurf. Verschiedenen Medienberichten zufolge wollen sich die Hamburger auf einen "gangbaren Weg der Trennung" verständigen. Der Türke hatte in einem Instagram-Post seine Unterstützung für die umstrittene türkische Militäroffensive in Syrien demonstriert. "Wir sind an der Seite unseres heldenhaften Militärs und der Armeen. Unsere Gebete sind mit euch!", hatte der 25-Jährige zu einem Foto mit türkischer Flagge geschrieben.

Wenig Reue im Radio-Interview

Der FC St. Pauli distanzierte sich anschließend "von dem Post und dem Inhalt, weil er mit den Werten des Vereins nicht vereinbar ist." Viele Anhänger des Kiezclubs hatten sich empört gezeigt, die Ultras forderten die sofortige Trennung.

FC St. Pauli: Sahin vorerst freigestellt







Sahin selbst tauchte erst einmal ab und hält sich derzeit in der Türkei auf. Dort gab er laut "Hamburger Morgenpost" dem Sport-Radiosender "Radyospor" ein Interview, zeigte dabei wenig Reue und äußerte sogar Unverständnis für die Haltung des Clubs: "Der Verein hat Schwierigkeiten mit dieser Art von Problemen. Es gibt einen negativen Standpunkt gegen unser Land, den ich unserem Land nicht zuordnen kann. Es ist nichts falsch mit uns", sagte der 25-Jährige.

Ob er, wie mit Coach Jos Luhukay vereinbart, am Dienstag wieder zum Training erscheinen wird, ließ Sahin offen. "Meine Situation im Verein ist klar", erklärte er vielsagend. Im Gegensatz dazu erhalte er in seiner Heimat viel Zuspruch: "Die Unterstützung der Leute hier in der Türkei in der Sache hat mich sehr gefreut."

Wechsel in die Türkei?

Laut türkischen Medien ist Zweitligist Boluspor bereit, Sahin zu verpflichten. Auch Viertligist Nevsehir Belediyespor soll Interesse haben. Doch der Angreifer, der bei den Kiezkickern bis auf wenige Minuten im DFB-Pokal in dieser Saison nicht zum Einsatz kam, hat in Hamburg noch einen Vertrag bis Sommer 2021. Dass er ihn erfüllen wird, ist höchst unwahrscheinlich.

