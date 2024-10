FC St. Pauli: Saad fällt nach Operation noch länger aus Stand: 22.10.2024 12:17 Uhr Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli muss länger auf Offensivspieler Elias Saad verzichten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, ist der 24-Jährige am rechten Sprunggelenk operiert worden, da die konservative Behandlung nicht zum erwünschten Ergebnis geführt hatte.

Saad hatte sich beim Bundesligaspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 Anfang Oktober (0:3) eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Der Verletzung war ein brutales Foul des Mainzers Dominik Kohr in der vierten Minute der Nachspielzeit vorausgegangen. Die genaue Ausfalldauer des Stürmers, der am Montag in München operiert wurde, ist noch nicht absehbar. Es ist aber davon auszugehen, dass Saad dem Aufsteiger monatelang fehlen wird.

Herber Schlag für St. Pauli

Die Hamburger trifft das schwer. Der tunesische Nationalspieler war maßgeblich am sportlichen Aufschwung der Kiezkicker nach dem verpatzten Saisonstart beteiligt, erzielte in Freiburg beim bisher einzigen Saisonsieg (3:0) zwei Treffer. In Dortmund wurde der verletzte Saad von Morgan Guilavogui vertreten, der bisher noch auf sein erstes Tor im braun-weißen Trikot wartet.

Damit ist der Neuzugang des RC Lens in dieser Saison allerdings nicht alleine. Mit lediglich fünf erzielten Toren hat St. Pauli die schwächste Offensive der Bundesliga - nur an einem war Saad nicht beteiligt. Einer der Gründe, warum die Kiezkicker auf Tabellenplatz 16 stehen.

