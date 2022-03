FC St. Pauli: Pokal passé - Konzentration aufs Aufstiegsrennen Stand: 02.03.2022 13:20 Uhr Nach dem knappen Pokal-Aus bei Union Berlin kann sich der FC St. Pauli auf den Aufstiegskampf in der Zweiten Bundesliga konzentrieren. Der wird angesichts der großen Verletzungssorgen bei den Kiezkickern herausfordernd genug.

von Matthias Heidrich

St.-Pauli-Coach Timo Schultz fiel es in Anbetracht der Umstände nicht allzu schwer, den "verdienten Sieg" der Berliner zu akzeptieren. Sein Team war bereits ohne zahlreiche Leistungsträger in das Viertelfinale gegangen und musste dort zwei weitere Ausfälle verkraften. Maximilian Dittgen (Probleme am Oberschenkel) und Afeez Aremu (Adduktorenbeschwerden) wurden angeschlagen ausgewechselt.

Ob sie Schultz am Sonnabend im Heimspiel gegen den Karlsruher SC (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) zur Verfügung stehen, ist offen.

Schultz: "Haben in der Liga noch einiges vor"

Die Gedanken des St.-Pauli-Trainers kreisten bereits nach dem Abpfiff im Union-Stadion um die anstehenden Liga-Aufgaben. "Wir haben jetzt einen Tag Zeit, um traurig zu sein, dann geht es in der Liga weiter - da haben wir noch einiges vor", sagte der 44-Jährige und gab damit die Richtung vor: Der Pokal ist abgehakt, für den Zweitliga-Dritten zählt nur noch das enge Aufstiegsrennen, in dem von Spitzenreiter Werder Bremen bis zum Siebten Heidenheim viele Konkurrenten mitmischen.

Weitere Informationen Endstation Union Berlin: St. Pauli scheidet im Pokal-Viertelfinale aus Die Kiezkicker verloren am Dienstag nach einer 1:0-Führung mit 1:2 beim Bundesligisten und verpassten das Pokal-Halbfinale. mehr

Da passt es den Hamburgern sicherlich ganz gut, dass der kommende Gegner Karlsruhe einen Tag weniger zur Regeneration hat. Der KSC bestreitet am Mittwochabend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) sein Pokal-Viertelfinale - bei St. Paulis Stadt- und Aufstiegsrivalen HSV. Schultz will es "vom Sofa aus" verfolgen und wird sich dabei sicher schon Gedanken über sein Personal-Puzzle für Sonnabend machen.

Der Saisonendspurt ist gerade erst eingeläutet und der Herbstmeister fährt personell schon auf der letzten Rille. Neben den neu dazugekommenen Dittgen und Aremu stehen auch hinter den Einsätzen von Philipp Ziereis, James Lawrence, Adam Dzwigala, Rico Benatelli, Eric Smith und Etienne Amenyido Fragezeichen.

Hartel: Leistungsträger mit Aufstiegs-Expertise

Heil durch den Pokalabend durchgekommen ist Marcel Hartel. Der Mittelfeldmann, der im vergangenen Sommer von Arminia Bielefeld ans Millerntor kam, ist mit seiner Spielübersicht und Technik schnell zu einem wichtigen Leistungsträger geworden und bringt zudem reichlich Aufstiegs-Expertise mit. Sowohl mit der Arminia 2020 als auch mit Union Berlin 2019 schaffte er den Aufstieg in die Bundesliga. "Das Gefühl, wenn du es geschafft hast, ist unbeschreiblich", sagte Hartel dem NDR. "Aber bei uns in der Kabine ist das kein Thema."

Das kann man glauben, oder auch nicht. Hartel jedenfalls war schon vor dem Pokal-Viertelfinale in Berlin klar, wo seine Prioritäten liegen. "Ich würde mich für den Aufstieg entscheiden", antwortete er auf die Frage nach "Pokalsieg oder Bundesliga-Aufstieg". St. Pauli hat eben auch nach dem Aus bei Union noch einiges vor.

VIDEO: FC St. Pauli: Pokalsieg, Aufstieg - oder beides? (3 Min)

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.03.2022 | 22:50 Uhr