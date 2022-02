FC St. Pauli: Mit großen Personalsorgen zum FC Ingolstadt Stand: 24.02.2022 10:53 Uhr Der FC St. Pauli gastiert am Sonnabend beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt, der am vergangenen Wochenende mit einem Remis bei Werder Bremen überraschte. Dass die Kiezkicker große Personalsorgen haben, macht die Lage nicht einfacher.

"Wir nehmen Ingolstadt sehr ernst und wissen, wie gut sie drauf sind. Das wird für uns eine schwere Aufgabe. Ingolstadt steht defensiv stabil und arbeitet gut gegen den Ball", warnte St. Paulis Trainer Timo Schultz vor der Partie am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen die seit drei Spielen ungeschlagenen "Schanzer". Gleichwohl betonte der 44-Jährige: "Wir müssen den Fokus auf uns legen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann sind wir eine gute Mannschaft. Da spielt unser System und das unseres Gegners keine Rolle."

Weitere Informationen 3 Min St. Pauli verliert gegen Hannover 96 und die Tabellenführung Die Hamburger zogen gegen die Niedersachsen deutlich mit 0:3 den Kürzeren und kassierten die erste Heimpleite der Saison. 3 Min

Schultz: "Es liegen zwei tolle Spiele vor uns"

Die Ergebniskrise (nur ein Sieg in den jüngsten sieben Zweitligaspielen) belaste die Profis nicht, so Schultz: "Die Jungs, die da sind, sind fit und haben Bock. Es liegen zwei tolle Spiele vor uns, das haben wir uns erarbeitet. Wir wissen, dass wir einiges besser machen müssen. Die Jungs geben auf dem Trainingsplatz richtig Gas", sagte der Trainer mit Blick auf die bevorstehende englische Woche. Nach der Partie in Ingolstadt steht für die Hamburger am Dienstag das Pokal-Viertelfinale beim Bundesligisten Union Berlin an.

Paqarada: Team "gefestigt und gewachsen"

Linksverteidiger Leart Paqarada, der beim 0:3 gegen Hannover erstmals als Kapitän auflief, bläst ins selbe Horn: "In der Mannschaft hat sich nach wie vor nichts geändert." Wie in den schwierigen Phasen der Vorsaison sei das Team "eher positiv" gestimmt.

"Sich zum aktuellen Zeitpunkt an der Tabelle festzubeißen, ist nicht der richtige Weg. Dafür geht es einfach zu eng zu. Mit einem Sieg stehst du auf der Eins oder bei einer Niederlage nur auf Platz vier oder fünf." St. Paulis Leart Paqarada

Die Mannschaft sei so "gefestigt und gewachsen, dass jeder zwar weiß, dass etwas verändert werden muss, aber dass man nicht allzu negativ an die Sache geht. Der Teamgeist ist weiter sehr, sehr gut und auch in so einer Phase darf in der Kabine auch mal gelacht werden."

Weitere Informationen FC St. Pauli: Das schwer erträgliche Fehlen der Leichtigkeit Als stark auftrumpfender Herbstmeister sah der FC St. Pauli schon wie ein zukünftiger Bundesliga-Aufsteiger aus. Das Bild hat sich gewandelt. mehr

Knieverletzung: Ohlsson droht länger zu fehlen

Nicht zum Lachen ist allerdings die Personalsituation der Hamburger - vor allem in der Defensive. Am Mittwoch zog sich Sebastian Ohlsson im Training eine noch nicht genauer diagnostizierte Knieverletzung zu - der Schwede wird aller Voraussicht nach länger ausfallen.

Damit steht den Kiezkickern in Luca Zander nur noch ein etatmäßiger Rechtsverteidiger zur Verfügung. Und auch hinter dessen Einsatz steht laut Schultz ein Fragezeichen. Zur Not könnte Adam Dzwigala auf der Position aushelfen. Sicher fehlen gegen Ingolstadt werden James Lawrence und Etienne Amenyido. Möglicherweise muss Schultz zudem auf Maximilian Dittgen, Philipp Ziereis, Eric Smith und Rico Benatelli verzichten.

Mögliche Aufstellungen:

Ingolstadt: Stojanovic - Heinloth, Antonitsch, Musliu, Franke - Sarpei, Röhl - Pick, Bilbija - Schmidt, Eckert Ayensa

St. Pauli: Vasilj - Zander, Dzwigala, Medic, Paqarada - Aremu - Irvine, Hartel - Kyereh - Burgstaller, Dittgen

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

VIDEO: St.-Pauli-Manager Bornemann über Leichtigkeit und Loyalität (8 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 26.02.2022 | 23:03 Uhr