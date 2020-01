Stand: 25.01.2020 11:22 Uhr

FC St. Pauli: Keine DFB-Strafe für politisches Plakat

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundesliga (DFB) hat das Ermittlungsverfahren gegen den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli wegen einer pro-kurdischen Aktion von Fans des Vereins am Millerntor eingestellt. Das teilte der DFB am Sonnabend mit.

St. Pauli spendet an "Ärzte ohne Grenzen"

Bei der Entscheidung sei berücksichtigt worden, "dass der Zweitligist eine Spende an die Organisation 'Ärzte ohne Grenzen' geleistet hat", hieß es in der Mitteilung. Das Sportgericht betonte aber zugleich: "Im Fußball sind politische Botschaften im Stadion allerdings weltweit untersagt, unabhängig vom Inhalt."

Solidaritätsbekundung für Kurden in Syrien

Anhänger des FC St. Pauli hatten bei der Partie gegen Darmstadt 98 am 19. Oktober ein großes Spruchband gezeigt: "Biji Rojava" ("Es lebe Rojava"). Rojava ist der kurdische Name für das Kurdengebiet in Syrien. Außerdem schwenkten die Hamburger Fans Fahnen der kurdischen Frauenverteidigungseinheiten YPJ. Der Vorfall geschah wenige Tage, nachdem sich St. Pauli vom Spieler Cenk Sahin getrennt hatte. Der türkische Profi hatte bei Instagram die Syrien-Offensive der Türkei begrüßt und seine Solidarität bekundet.

Keine offene Konfrontation mit dem DFB

Dem Verein hatte eine Geldstrafe gedroht, die die Hamburger nicht hinnehmen wollten. "Man kann ganz klar sagen: Für den FC St. Pauli ist die Meinungsfreiheit nicht verhandelbar - auch im Stadion", hatte Clubpräsident Oke Göttlich vor gut einer Woche gesagt. Die große Konfrontation mit dem DFB vermied der Club aber.

Nach der Einstellung des Verfahrens kündigte Göttlich nun an: "In der Welt gibt es so viele Krisenregionen. Deshalb möchten wir die wichtige Arbeit und den unermüdlichen Einsatz von 'Ärzte ohne Grenzen' unterstützen und ihnen gerne eine notwendige Spende zukommen lassen."

