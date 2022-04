FC St. Pauli: Bangen um Topscorer Kyereh vor Spiel in Sandhausen Stand: 15.04.2022 10:37 Uhr Bevor es in den Wochen danach gegen die Spitzenteams geht, muss sich der FC St. Pauli am Sonnabend im engen Zweitliga-Aufstiegsrennen beim SV Sandhausen behaupten. Die Hamburger streben beim Viertletzten der Tabelle drei Punkte an.

Allerdings gibt es da ein Problem: Daniel-Kofi Kyereh, der Topscorer des Teams, droht für die Partie am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit einer Verletzung auszufallen. Beim Kiezclub bangen sie um ihren größten Hoffnungsträger. "Kofi hat seit dem Spiel gegen Werder Bremen Probleme am Oberschenkel", berichtete Trainer Timo Schultz in der Pressekonferenz am Donnerstag. "Wir hoffen, dass wir das schnellstmöglich in den Griff bekommen, werden aber kein Risiko eingehen", betonte der Coach.

Ein Ausfall würde sehr schwer wiegen, hat der Ghanaer doch in 26 Zweitligaspielen elf Tore erzielt und zu zehn weiteren die Vorlage gegeben. Am vergangenen Wochenende hatte er die Braun-Weißen auch in ihrem Heimspiel gegen die Bremer in Führung gebracht.

Top-Vier der Tabelle ganz eng beisammen

In Sandhausen, so der Plan der Kiezkicker, sollte der nächste Schritt vollzogen werden - und mit einem starken Kyereh in der Offensive dann die Trendwende gelingen. Die magere Ausbeute von nur einem Punkt aus den jüngsten beiden Spielen hat dazu geführt, dass St. Pauli von der Spitzenposition auf Rang drei zurückgefallen ist. Kleine Schwächephasen werden in dieser Saison im Aufstiegsrennen nicht verziehen, dafür ist es oben in der Tabelle einfach viel zu eng.

Vom Ersten Schalke 04 über Werder (beide 53) und St. Pauli (52) bis zum Vierten Darmstadt 98 (51) sind es gerade einmal zwei Punkte. Die spannende Ausgangslage vor dem 30. Spieltag habe natürlich auch seine Spieler erfasst, sagte Schultz.

"Je näher das Saisonende kommt, desto größer wird das Kribbeln." Timo Schultz, Trainer des FC St. Pauli

Dies merke man ganz besonders, wenn es Richtung Spieltag geht. "Für mich als Trainer geht es dann darum, die Energie in die richtigen Bahnen zu lenken", so der 44-Jährige: "Einen großen Motivator muss man dann nicht mehr spielen. Dass alle Spieler höchst motiviert sind, Bock auf die Spiele haben und die gewinnen wollen, das ist ganz normal. Das wird in den nächsten Wochen noch mehr werden."

Dann geht es für die Hamburger unter anderem noch gegen die Spitzenteams Darmstadt, Nürnberg und Schalke. Mit einem Sieg beim SV Sandhausen, dem nicht mehr viel zum Erreichen des Zieles Klassenerhalt fehlt, wollen sich die Kiezkicker neuen Schwung für die folgenden Herausforderungen holen.

Mögliche Aufstellungen:

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Bachmann - Kinsombi, Trybull, Soukou - Testroet

FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Aremu - Irvine, Hartel - Kyereh - Burgstaller, Makienok

