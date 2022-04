FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg: Das Spiel der letzten Chance

Stand: 27.04.2022 10:39 Uhr

Der FC St. Pauli ist in der Zweiten Liga aus dem Tritt geraten. Will er seine Chance auf den Aufstieg oder zumindest Rang drei wahren, muss er am Freitag sein Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg gewinnen.