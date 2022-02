Stand: 22.02.2022 20:25 Uhr Ex-HSV-Profi Hunt beendet Karriere

Der frühere Bundesliga-Profi Aaron Hunt hat nach 17 Jahren seine Fußballkarriere beendet. "Ich mache Schluss. Ich habe mich entschieden, dass ich nicht mehr spiele", sagte der 35-Jährige der "Bild". Im Sommer hatte Zweitligist Hamburger SV Hunts Vertrag nicht verlängert. Danach hielt sich der Mittelfeldspieler privat fit. "Ich habe seit Sommer einige Möglichkeiten gehabt zu unterschreiben. Aber am Ende hat es nicht so recht gepasst. Es ergibt keinen Sinn, ein weiteres halbes Jahr zu warten", so Hunt. | 22.02.2022 20:24