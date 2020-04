Stand: 11.04.2020 18:14 Uhr

Ex-HSV-Coach Wolf: Besondere Erfahrung in Belgien

In Zeiten der allgemeinen Ungewissheit darüber, wie es im internationalen Fußball weitergehen könnte, schuf Belgien am 2. April Fakten. Der nationale Verband entschied, wegen der Coronavirus-Pandemie die Saison abzubrechen und den Tabellenführer Club Brügge zum Meister zu küren. "Competitie afgelopen: Club Brugge kampioen", titelte die Zeitung "Het Laatste Nieuws" an jenem Tag auf ihrer Homepage. Der europäische Verband UEFA reagierte verärgerte, drohte Belgien mit einem Ausschluss von den Europapokal-Wettbewerben und warnte zugleich andere Länder, es den forschen Flamen und Wallonen gleichzutun.

Unmittelbar betroffen von dem Abbruch der Saison war auch Trainer Hannes Wolf, der mit dem KRC Genk als Tabellensiebter in jedem Fall die Qualifikation für den Europapokal verpasste. "Ich war ein bisschen davon überrascht, dass die Saison zu einem solch frühen Zeitpunkt abgebrochen wurde", sagt der frühere Coach des Hamburger SV im Podcast der NDR 2 Bundesligashow.

Wolf: "Abbruch der Saison nicht im Mittelpunkt"

Doch schon im nächsten Atemzug stellte der 38-Jährige den Entschluss eines Fußballverbandes in Relation zu einer länderübergreifenden Lage. "Im Gesamtkonzept steht der Abbruch der Saison nicht im Mittelpunkt. Wenn wir alle im Sommer dasitzen und es überstanden haben - wirtschaftlich, gesundheitlich - dann ist das schon ein Erfolg", sagt er im Gespräch mit den Moderatoren Martin Roschitz und Moritz Cassalette. Schließlich, so Wolf, stelle sich die Situation in Belgien als kritischer dar als in Deutschland. "Es gibt in Belgien mehr Corona-Tote, da handelt es sich um eine zehnprozentige Todesrate", betont er.

Auf den Sport und den Fußball bezogen, sei die Lage in Belgien weniger schwierig als in Deutschland. "Es gibt hier nur einen Ab- und einen Aufsteiger. Und zudem sind die Fernsehgelder, so viel ich weiß, schon bezahlt", erklärt Wolf. Das mache die Planungen für die Vereine leichter.

Hat Wolfs Ex-Club HSV als Dritter das Nachsehen?

In Deutschland ist hingegen noch nicht entschieden worden, wie es im Falle eines Saisonabbruchs weitergehen würde. Eine Option wäre, dass aus der Bundesliga kein Verein absteigt, aus der Zweiten Liga die beiden Erstplatzierten (Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart) aufsteigen und die Eliteliga in der kommenden Saison 20 Vereine umfasst. Wolfs Ex-Club, der HSV, hätte als aktueller Zweitliga-Drittplatzierter bei diesem Szenario das Nachsehen. "Das ist im Moment gerade nicht mein Thema. Ich möchte da nicht in die Zukunft schauen", sagte Wolf. "Gerecht ist es nicht, wenn du die Saison nicht zu Ende spielen kannst. Aber sicherlich werden die Verantwortlichen versuchen, die bestmögliche Lösung zu finden."

