Stand: 10.04.2018 15:25 Uhr

Lienen: "So machen wir den Fußball kaputt" von Andreas Bellinger, NDR.de

Ewald Lienen ist seit Anfang der Saison Technischer Direktor des Zweitligisten FC St. Pauli. Der streitbare Fußball-Lehrer kam 2014 ans Millerntor und gilt seitdem als eine der prägenden Figuren des Kiez-Clubs. Als kritischer Geist war Lienen schon als Bundesliga-Profi (333 Spiele) und von 1989 bis 2017 als Trainer bekannt. Im exklusiven Gespräch mit NDR.de warnt er vor den Gefahren des "Raubtier-Kapitalismus" auch im Profi-Fußball und geißelt den Termin-Wahnsinn: "Irgendwann ist das Maß voll."

Der Stress scheint an ihm abzuperlen. Mag sein, dass Ewald Lienen der neue Posten als Technischer Direktor des FC St. Pauli ein wenig mehr Gelassenheit erlaubt. Vielleicht liegt es aber auch ganz einfach daran, dass er Abstiegskampf in seiner Karriere schon vielfach durchlebt hat. Und dass er ein Mensch ist, der nicht alles in sich hineinfrisst. Mögliche Explosionen inbegriffen. Der 64-Jährige nimmt kein Blatt vor den Mund, sagt ungeschminkt, was er als Wahrheit sieht - und das macht ihn über den Sport hinaus zu einem gern gesehenen Redner bei Kongressen, Diskussionsrunden oder Tagungen.

"Dürfen den Fußball nicht aus der Hand geben"

"Der Fußball gehört den Menschen und nicht Investoren oder Interessengruppen." Lienen spricht leise und formuliert auf den Punkt. Dabei ist das Brodeln in seinem Inneren durchaus zu spüren. "Wir müssen uns zur Wehr setzen, um das Schöne und Liebenswerte am Fußball zu bewahren. Und wir müssen aufpassen, dass unser Sport nicht seine Wurzeln verliert." Der Ausverkauf an Geldgeber, "die sich auf eine Bühne stellen möchten, vielleicht Geschäfte mit ihren Beteiligungen machen wollen", wäre in seinen Augen ein Desaster: "Wir dürfen den Fußball nicht aus der Hand geben." Tatsächlich haben sich die Ligen (vorerst) gegen die Abschaffung der 50+1-Regel ausgesprochen. Ob das allerdings der Weisheit letzter Schluss ist, bezweifelt Lienen. "Letztlich ist es doch Augenwischerei: Wenn ein jetzt schon engagierter Investor bei einem Club sagt, ich gebe kein Geld mehr, nutzt dem Verein die Stimmenmehrheit auch nichts."

Ausbilden statt ablösen

Bildergalerie 25 Bilder Ewald Lienens Karriere in Bildern UEFA-Pokalsieger, Aufstiege, ein Abstieg und Abenteuer in Griechenland - Ewald Lienen hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Freud' und Leid lagen oft nah beieinander. Bildergalerie

Unter dem Deckmantel der Wettbewerbsfähigkeit Investoren aus aller Welt an Land zu ziehen, "um mit dem Geld um sich werfen zu können", sei mitnichten der einzig gangbare Weg. Die Übermacht der Bayern habe schließlich nicht nur monetäre Gründe. Sowieso sei erst einmal der Beweis zu erbringen, "dass sich die Unterschiede dann nicht nur auf einem anderen Niveau manifestieren". Wie auch immer: Lienen ist überzeugt, dass Kreativität und gute Ausbildung das A und O für den Erfolg im Fußball sind und ruft zu einer neuerlichen Offensive in der Nachwuchsförderung, Trainerausbildung und in allen anderen Bereichen auf. "Ich finde, dass wir genügend Talente in Deutschland haben." Die Realität aber ist augenscheinlich, dass immer mehr Spieler aus aller Herren Länder geholt werden. Wer nicht zahlt oder zahlen kann, hat schon verloren. Was aber ist, wenn die externen Geldgeber nur das schnelle Geschäft wittern?

Spieler und Fans nur noch Beiwerk

Im Streben nach Gewinnmaximierung erscheinen die Zuschauer zunehmend nur noch als Beiwerk, ebenso wie die Protagonisten auf dem grünen Rasen. Über den bisweilen als unmenschlich empfundenen Druck hat Nationalspieler Per Mertesacker jüngst in einem ungewöhnlich offenen "Spiegel"-Interview gesprochen. Für Lienen, der bei Hannover 96 Mertesackers erster Trainer im bezahlten Fußball war, ist dies der Preis für "die übertriebene Kommerzialisierung und Vermarktung". Weil immer mehr Geld generiert werden soll, werden neue Wettbewerbe erfunden, Spielpläne aufgebläht und die Ruhephasen der Spieler immer mehr verkürzt. "Ketzerisch könnte man sagen: Irgendwann gibt es eine Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften in Sechsergruppen, und die ersten Fünf kommen weiter." Dass die Spieler immer mehr Geld verdienen, gehöre natürlich auch zu dieser Wahrheit. Fakt aber sei: "Körperlich kann man vielleicht alle drei Tage ein Topspiel auf höchstem Niveau abliefern, mental ganz sicher nicht."

"Ein Spiegelbild der Gesellschaft"

Wenn Spieler wie der Brasilianer Neymar aber für 222 Millionen Euro Ablösesumme von Barcelona nach Paris wechseln, dürfe sich niemand wundern, wenn ein Spiel, "das am Ende des Tages immer noch Spaß machen soll", zu einem Geschäft verkommt, das "nur noch lächerlich erscheint, irgendwie geisteskrank", sagt Lienen, der nicht verbergen kann, wie ihn das System aufregt, mitunter sogar wütend macht. "So können nur Leute agieren, denen das Geld aus den Ohren kommt und die nicht seriös wirtschaften müssen." Menschenverachtend will er es jedoch nicht nennen. "Der Fußball ist nur ein Spiegelbild der Gesellschaft."

Teil 1: "Dürfen den Fußball nicht aus der Hand geben"

Teil 2: Verliert der Fußball seine Basis?

Dieses Thema im Programm: Treffpunkt Hamburg | 06.04.2018 | 20:00 Uhr