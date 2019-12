Stand: 16.12.2019 13:54 Uhr

Europa League: VfL Wolfsburg trifft auf Malmö FF

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat für die Zwischenrunde in der Europa League einen machbaren Gegner zugelost bekommen. Die Niedersachsen treffen in der Runde der letzten 32 Teams auf den schwedischen Rekordmeister Malmö FF. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Das Hinspiel in Wolfsburg wird am 20. Februar angepfiffen, das Rückspiel steigt eine Woche später in Malmö. Danzig ist Gastgeber des Endspiels am 27. Mai.

Eintracht Frankfurt bekommt es in der Zwischenrunde derweil mit dem österreichischen Meister RB Salzburg zu tun. Bayer Leverkusen trifft auf den portugiesischen Traditionsclub FC Porto.

Malmö FF trennt sich von Coach Rösler

Malmö FF hat in der schwedischen Liga die Meisterschaft als Tabellenzweiter knapp verpasst - mit nur einem Punkt Rückstand auf Meister Djurgårdens IF. Nach dem Erreichen der Europa-League-K.o.-Phase hat sich der Club zudem von seinem deutschen Trainer Uwe Rösler getrennt. "Wir haben unterschiedliche Auffassungen darüber, welchen Weg Malmö FF in Zukunft gehen soll", sagte Sportchef Daniel Andersson: "Wir gehen als Freunde auseinander." Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden.

