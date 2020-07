Stand: 10.07.2020 13:28 Uhr

Europa League: VfL Wolfsburg gegen Frankfurt?

Noch ist Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg nicht qualifiziert, dennoch haben die Niedersachsen sicherlich mit Interesse am Freitag die Auslosung für das Finalturnier in der Europa League verfolgt, das vom 10. August bis zum 21. August in Nordrhein-Westfalen ausgetragen wird. Sollte sich das Team von Trainer Oliver Glasner nach der 1:2-Hinspiel-Niederlage im März doch noch gegen Schachtjor Donezk durchsetzen, geht es im Viertelfinale gegen den Bundesligarivalen Eintracht Frankfurt oder den FC Basel (Hinspiel 0:3).

Achtelfinal-Rückspiel in der Ukraine

Dafür ist allerdings erst einmal ein Wolfsburger Sieg im ausstehenden Achtelfinal-Rückspiel nötig, das der VfL am 5. oder 6. August nun doch wie vorgesehen in der Ukraine bestreiten muss - gespielt wird in Charkow. "Alle noch auszutragenden Champions-League- und Europa-League-Spiele in der Runde der letzten 16 werden im Stadion der Heimmannschaft gespielt", teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag mit. "Ich halte das nicht für richtig", sagte VfL-Sportchef Jörg Schmadtke. Der VfL hat seine Bedenken bereits bei der UEFA hinterlegt. Bis zuletzt hatten die Wolfsburger gehofft, dass die Partie wegen der Corona-Pandemie ebenfalls nach Nordrhein-Westfalen verlegen würde.

VfL-Frauen peilen das Triple an

Solche Sorgen haben die VfL-Frauen nicht. Der Meister und Pokalsieger ist bereits für das Finalturnier der Champions League in Bilbao und San Sebastian (21. bis 30. August) qualifiziert und peilt das Triple an. Im Viertelfinale trifft das Team von Trainer Stephan Lerch auf Glasgow City LF. Im Erfolgsfall geht es anschließend im Halbfinale gegen den Sieger des Duells Atletico Madrid - FC Barcelona.

