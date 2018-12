Stand: 22.12.2018 19:15 Uhr

Essers bitterer Patzer - Hannover verliert von Matthias Heidrich, NDR.de

Bis in die Nachspielzeit hinein hatte Michael Esser alles gehalten, was auf sein Tor gekommen war. Dann rutschte dem Keeper von Hannover 96 ein Schuss von Oliver Fink über die Finger und besiegelte die verdiente, aber vor allem für Esser extrem bittere 0:1 (0:0)-Niederlage des Tabellenvorletzten gegen Fortuna Düsseldorf. "Das Tor geht ganz klar auf meine Kappe", sagte Esser im NDR Interview. 96 hatte sich im Kellerduell gegen die Fortuna engagiert, aber erschreckend harmlos präsentiert.

Breitenreiter verbreitet Zuversicht

Die Entscheidung über die mögliche Streichung des Weihnachtsurlaubs soll am Sonntag fallen. Nach Meinung von Trainer André Breitenreiter habe die Drohung auch trotz der beiden sieglosen Spiele gegen Düsseldorf und Freiburg (1:1) gewirkt. "Es hat dazu geführt, dass die Mannschaft enger zusammengerückt ist und wieder zusammen gekämpft hat", sagte er. Der Coach verbreitete trotz der miserablen Hinrunden-Bilanz mit nur elf Punkten nach 17 Spielen Zuversicht: "Der Abstand zu Platz 16 ist nicht groß", sagte Breitenreiter. "Mit Verstärkungen für die Rückrunde habe ich die absolute Überzeugung, dass wir den Klassenerhalt schaffen können."

Zähe erste Hälfte

Aufgeweichter Rasen nach anhaltenden Regenfällen und Abstiegskampf: Ein spielerischer Leckerbissen war nicht zu erwarten gewesen, doch ein bisschen mehr als das, was beide Teams in der ersten Hälfte dann boten, hätte es schon sein können. Sowohl Hannover als auch Düsseldorf waren bemüht, aber zielstrebige Kombinationen samt Torabschluss Mangelware. Die Niedersachsen rannten immer wieder kopflos gegen die Fortuna-Abwehr an. Lediglich ein Schuss von Hendrik Weydandt aus halblinker Position strich knapp am Tor der Gäste vorbei (23.). Auf der anderen Seite hatte der Ex-Hannoveraner Kenan Karaman eine gute Möglichkeit. Esser tauchte blitzschnell ab und bewahrte sein Team so vor einem Rückstand.

Esser hält alles, bis Fink kommt

17.Spieltag, 22.12.2018 15:30 Uhr Hannover 96 0 F. Düsseldorf 1 Tore: 0: 1 O. Fink (90. +2)

Hannover 96: M. Esser - Sorg, Anton, Felipe - Haraguchi, Schwegler, Walace (84. Hadzic), Albornoz - Muslija (71. Maina) - Wood, Weydandt

F. Düsseldorf: Rensing - Mat. Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Bodzek (46. Sobottka) - Lukebakio, Stöger, Karaman (84. O. Fink), Usami (69. Raman) - Hennings

Zuschauer: 34200



Der 96-Keeper stand auch in der zweiten Spielhälfte im Mittelpunkt. Nach vorne ging bei den Niedersachsen nichts, hinten holte der Torwart alles raus, was rauszuholen war. Niko Gießelmanns Versuch kratzte Esser von der Linie (61.). Mit bloßem Auge sah es so aus, als sei der Ball hinter selbiger gewesen, doch die Torlinientechnik meldete sich nicht. Kurz darauf drehte sich Karaman geschickt um Felipe, doch der 96-Keeper entschärfte den ekligen Aufsetzer seines ehemaligen Teamkollegen (65.). Rouwen Hennings' Flugkopfball ging am langen Pfosten vorbei (66.). Und auch Kevin Stöger fand in Esser seinen Meister (74.).

Düsseldorf war das Selbstvertrauen aus dem jüngsten Sieg gegen Dortmund anzumerken. Hannover baute zusehends ab und versuchte durch Kampf, immerhin den Punkt zu retten. Das wäre den "Roten" auch beinahe gelungen. Doch dann nahm Fink eher aus Verzweiflung denn Überzeugung Maß, Esser berechnete den Flatterball falsch und die Niederlage war perfekt.

96-Torwart Esser: "Geht klar auf meine Kappe"







