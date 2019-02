Stand: 02.02.2019 12:40 Uhr

Erschrockener Doll zieht bei 96 die Zügel an

Thomas Doll wollte bei Hannover 96 für Aufbruchstimmung sorgen, stattdessen erlebte er bei seinem Bundesliga-Comeback mit dem 0:3 gegen RB Leipzig die maximale Ernüchterung. "Ich hätte mir natürlich einen anderen Einstand gewünscht", sagte der 52-Jährige, der regelrecht erschrocken wirkte, nachdem seine neue Mannschaft jeglichen Beweis der Bundesligatauglichkeit schuldig geblieben war. "Ich habe während des Spiels gedacht: Wann springt endlich der Funke über? Da musste ich ein paar Mal schlucken. Das ist zu wenig. Bundesliga-Spiele muss man anders bestreiten."

Mit "anderem Gesicht" gegen Nürnberg

Doll äußerte bei seiner schonungslosen Analyse auch Zweifel am Fitnesslevel des Abstiegskandidaten: "Der eine oder andere sah in diesem Spiel nicht so aus wie man sich das vorstellt, um Bundesligaspiele anzugehen. Wir waren überhaupt nicht kernig, überhaupt nicht powervoll in den Zweikampfsituationen. In den Situationen, wo wir den Ball hatten, war viel Zurückhaltung drin. Wenig hat ausgereicht, um uns ganz sicher zu schlagen."

"Ich war ein bisschen überrascht, in welchem Zustand der eine oder andere meiner Spieler gerade ist. Nicht nur körperlich, sondern auch mental." Thomas Doll

Nun will er bei seiner schwierigen Mission die Zügel kräftig anziehen. "Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen. Hier muss kühler Nordwind rein in die Trainingsarbeit. Da muss Alarm her. Da muss Zug rein. Das brauchen wir jetzt. Wir haben eine Woche Zeit - und dann muss das anders aussehen." Denn schon am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) empfangen die Niedersachsen den 1. FC Nürnberg zum Kellerduell. "Wir wissen alle, wie wichtig das Spiel ist", sagte der Ex-Nationalspieler.

Nichts stimmte gegen Leipzig

Nach fünf Heimniederlagen in Serie ohne eigenen Treffer will Hannover einen womöglich vorentscheidenden Rückschlag im Duell mit dem direkten Konkurrenten um jeden Preis verhindern. Nur ein Sieg hilft 96 im verzweifelten Ringen gegen den erneuten Sturz in Liga zwei wirklich weiter. Doll ist sich der dramatischen Situation angesichts von nur elf Punkten aus 20 Spielen bewusst. Er muss sein neues Team einmal komplett auf links drehen. Abwehrverhalten, Aufbauspiel, Kreativität - nichts stimmte gegen abgezockte Leipziger, obwohl der Trainer sechs Neue brachte.

Spott von den Rängen

Zumindest Teile der Anhänger quittierten die Leistung nach dem Abpfiff mit Spott ("Und schon wieder keine Punkte, Martin Kind"). Doll wünscht sich ein Zusammenrücken in der Krise, zeigte aber auch Verständnis: "Die Fans sind natürlich auch unzufrieden. Ich hatte mit gewünscht, dass der Funken von unten nach oben vom Spielfeld rüberspringt. Aber wenn du zu wenig Aktion im Strafraum und um den Strafraum herum hast, dann ist es schwierig, das Publikum mitzunehmen." Er sei froh, in Hannover zu sein, "gerade auch in dieser Situation", betonte Doll: "Die Mannschaft braucht mich, dessen bin ich mir bewusst."

Rangnick macht Doll Mut

Allerdings stößt der ehemalige DDR-Auswahlspieler bei diesem Kader an dieselben Grenzen, die sein Vorgänger André Breitenreiter immer wieder beklagt hat. Der neue Trainer ist ein Freund des 4-2-3-1-Systems, aber einen Spieler für die Zehner-Position gibt es bei 96 nicht. Shinji Kagawas Wechsel am letzten Tag der Transferperiode scheiterte. Er möchte gern mehr Tempo und Dynamik im Spiel sehen, aber die meisten schnellen Profis seiner Mannschaft sind verletzt (Ihlas Bebou, Linton Maina, Noah Sarenren Bazee).

Mut sprach Doll ausgerechnet Ralf Rangnick zu, der mit Leipzig auf die Königsklassen-Qualifikation zusteuert. "Was Hoffnung macht, sind die Punktestände der anderen Mannschaften, vielleicht reichen in dieses Jahr 30 Punkte, um Drittletzter zu werden", sagte Rangnick, der einst selbst in Hannover trainierte: "Das halte ich absolut für möglich."

