Erneuter Dämpfer für VfL Osnabrück - Auch Oldenburg verliert

Stand: 08.04.2023 16:00 Uhr

Der VfL Osnabrück hat in der Dritten Liga die zweite Niederlage in Folge kassiert und mit 0:3 (0:1) bei 1860 München verloren. Auch der VfB Oldenburg blieb am Sonnabend gegen Wehen Wiesbaden ohne Punkte.