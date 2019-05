Stand: 09.05.2019 16:07 Uhr

"Endspiel" Hoffenheim: Werders letzte Europa-Chance

Bei noch zwei austehenden Spielen und fünf Punkten Rückstand auf die Europacup-Ränge fällt das Rechnen leicht: Feiert Werder Bremen bei der TSG 1899 Hoffenheim am Sonnabend (15:30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) keinen Sieg, war es das mit dem großen Saisonziel Europa. Daran verschwendet Trainer Florian Kohfeldt aber keine Gedanken: "Die Champions-League-Partien diese Woche haben ja wieder deutlich gezeigt, dass du niemals aufgeben darfst. Du musst an deine Ziele glauben und voller Überzeugung sein."

Auf die Frage, wie groß der Druck in der jetzigen Situation sei, sagte Kohfeldt: "Wir haben seit Wochen solche Endspiele. Wir haben gezeigt, dass wir nicht aufgeben, immer weiter machen und manchmal noch besser sind, wenn es um viel geht."

Gute Werder-Bilanz gegen Hoffenheim

Kohfeldts Hoffnungen auf einen Erfolg sind berechtigt. Denn obwohl die Bremer seit vier Pflichtspielen (inklusive Pokal-Aus) auf einen Sieg warten, trotzten Sie zuletzt Borussia Dortmund ein furioses 2:2 ab - nach 0:2 Pausenrückstand. Darüber hinaus ist Hoffenheim einer der Lieblingsgegner der Grün-Weißen. Aus den vergangenen 21 Bundesliga-Partien gingen Sie nur drei Mal als Verlierer vom Platz. Auch auswärts läuft es gut. Die Werder-Bilanz in Sinsheim: Fünf Siege, drei Unentscheiden und zwei Niederlagen.

Wiedersehen mit Belfodil und Grillitsch

Doch Hoffenheim werden die Statistiken ziemlich egal sein. Das Team des scheidenden Trainers Julian Nagelsmann (ab Sommer bei RB Leipzig) benötigt auch drei Punkte, um weiterhin reelle Chancen auf die Qualifikation für Europa zu haben. Dabei soll der Ex-Bremer Ishak Belfodil mit Toren helfen. Während der bullige Stürmer an der Weser nie so richtig glücklich wurde (26 Spiele, 4 Tore), blühte er nach seinem Wechsel im Kraichgau auf. In dieser Bundesliga-Saison erzielte der 27-Jährige bereits 15 Tore und bereitete fünf Tore vor. Auch Florian Grillitsch, der von 2013 bis 2017 für Bremen spielte, ist mittlerweile bei den Baden-Württembergern zum Stammspieler gereift.

Davy Klaassen fehlt

Möglicherweise kommt es zu einem Sturmlauf mit offenen Visieren auf beiden Seiten - wie beim 1:1 in der Hinrunde. "Das könnte wieder passieren, aber ich glaube, wir müssen eher über die Kompaktheit kommen", so Werder-Trainer Kohfeldt. Allerdings muss er auf den wichtigen Mittelfeldstrategen Davy Klaassen verzichten. Der 26-Jährige fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte, die er am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen den BVB kassiert hatte. Wieder mit dabei ist Innenverteidiger Niklas Moisander, der zuletzt wegen einer Gelbsperre pausieren musste. Ob Theodor Gebre Selassie nach seiner Knieprellung spielen kann, ist noch offen.

