Eintracht verliert gegen Köln - Braunschweigs Sieglos-Serie hält an Stand: 01.02.2025 14:54 Uhr Eintracht Braunschweig ist in der 2. Fußball-Bundesliga auch im achten Spiel in Folge ohne Sieg geblieben. Gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln gab es am Sonnabend zu Hause ein 1:2 (1:2). Die Situation im Tabellenkeller wird für die Niedersachsen damit immer prekärer.

von Tobias Knaack

Auch eine frühe Führung durch Ermin Bicakcic (1.) reichte den Braunschweigern nicht zum ersten Erfolg seit Anfang November (3:1 gegen den HSV). Eric Martel (13.) und Damion Downs (30.) trafen für Aufstiegsaspirant Köln - und vergrößerten so die Sorgen der abstiegsbedrohten Eintracht.

Ein Punkt wäre verdient gewesen, weil die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning wahrlich kein schlechtes Spiel lieferte und eine couragierte Leistung zeigte. Allerdings agierte sie dafür in den entscheidenden Situationen letztlich zu unglücklich: Vorne vergab sie gute Gelegenheiten, hinten patzte sie immer wieder - und insbesondere vor Downs' 2:1 spielentscheidend.

Durch die Niederlage bleibt der BTSV auf Tabellenplatz 17 stehen - und hat nun auch noch Schlusslicht Regensburg direkt im Nacken sitzen, das Hertha BSC besiegte. Am nächsten Sonntag (9. Februar, 13.30 Uhr, im NDR Livecenter) geht es für das Scherning-Team zum Karlsruher SC.

Martel kontert Bicakcics Blitzstart

Die Eintracht startete energisch und erfolgreich: Nach 45 Sekunden brachte Bicakcic Braunschweig in Führung. Der Innenverteidiger drückte eine Freistoßflanke von Fabio di Michele Sanchez von der rechten Seite aus kurzer Distanz über die Linie (1.). Das Stadion an der Hamburger Straße tobte.

In dieser Szene waren die Gäste im Tiefschlaf, zwölf Minuten später aber hellwach. Martel gewann nach einem Freistoßduell das Kopfball gegen BTSV-Verteidiger Kevin Ehlers und bekam im anschließenden Gewühl von Teamkollege Downs den Ball zurück. Sein Linksschuss aus rund zehn Metern wurde noch leicht abgefälscht und schlug unhaltbar für BTSV-Keeper Ron-Thorben Hoffmann ein (13.).

Hoffmann und Ivanov patzen vor der FC-Führung

Nach der explosiven Anfangsphase beruhigte sich die Partie zunehmend und es entwickelte sich das Spiel, das zu erwarten war: Der FC hatte viel Ballbesitz, das Scherning-Team versuchte, das Spiel der Rheinländer durch intensive Läufe und Zweikämpfe im Keim zu ersticken.

Das gelang gut - und dennoch gingen die Gäste in Führung. Und das war aus Braunschweiger bitter, weil Hoffmann und Robert Ivanov bei einer Ecke folgenschwer patzten. Der Keeper klatschte den hohen Ball von Leart Paqarada zunächst nur nach vorne. Dann brachte der Innenverteidiger seinen "Befreiungsschlag" vom Eck des Fünfmeterraums gerade einmal bis an den Elfmeterpunkt, wo Downs stand und aus der Drehung traf (30.).

Gomez nur an den Pfosten, Tempelmann zweimal knapp vorbei

Mit dem 1:2-Rückstand für die "Löwen" ging es in die Kabinen. Das auch, weil Johan Gomez nach einem Konter am rechten Außenpfosten scheiterte (39.) und Kölns Torhüter Marvin Schwäbe eine auf den kurzen Pfosten gezogene Ecke von Rayan Philippe in höchster Not wegboxte (45.+2).

Kurz nach Wiederbeginn dann Glück für den BTSV: Der indisponierte Ivanov verschätzte sich, Hoffmann aber rettete stark gegen Downs' Lupfer (48.). Abgesehen von diesem Schreckmoment aber war das Scherning-Team zu Beginn des zweiten Durchgangs die bessere Mannschaft. Der Schuss von Lino Tempelmann strich knapp am rechten Pfosten vorbei (50.). Kurios: 14 Minuten später verfehlte sein nächster Versuch das FC-Tor auf die exakt gleiche Weise.

Szabo ans Außennetz, Paqarada an die Latte

Das Bemühen war den Niedersachsen wahrlich nicht abzusprechen, unermüdlich rannten sie an. Auch an der Unterstützung der Fans mangelte es nicht. Mehr als einen Philippe-Drehschuss aus rund 16 Metern (74.), einen Schuss des eingewechselten Levente Szabo ans Außennetz (82.) und einen Kopfball neben das Tor (90.+4) aber brachten sie nicht mehr zustande. Vielmehr hatten sie Glück, dass Paqarada mit seinem strammen Schuss nur die Latte traf (84.) und die Partie nicht schon früher entschied.

20.Spieltag, 01.02.2025 13:00 Uhr Braunschweig 1 1. FC Köln 2 Tore: 1 :0 Bicakcic (1.) 1: 1 Martel (13.) 1: 2 Downs (30.)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Ivanov (74. C. Conteh), Bicakcic (82. Baas), Ehlers - Rittmüller (62. Ba), Köhler, Di Michele Sanchez - Tempelmann, Gómez (74. F. Kaufmann) - Philippe, Polter (62. Szabó)

1. FC Köln: Schwäbe - Hübers, Schmied, Heintz - Gazibegović (89. Thielmann), Martel, Ljubicic, Paqarada - Kainz (41. Huseinbasic / 69. Maina) - Tigges, Downs (89. Schmitt)

Zuschauer: 20000



