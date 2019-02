Stand: 24.02.2019 17:20 Uhr

Eintracht eine Nummer zu groß für Hannover 96 von Thomas Luerweg, NDR.de

Hannover 96 bekommt in der Fußball-Bundesliga einfach kein Bein auf den Boden: Trotz einer streckenweise ansprechenden Leistung unterlagen die "Roten" am Sonntag dem Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt leistungsgerecht mit 0:3 (0:0). Im Stile eines Spitzenteams warteten die Frankfurter geduldig auf ihre Chancen und schlugen dann nach der Pause dreimal eiskalt zu. Für die Mannschaft von 96-Trainer Thomas Doll bleibt die bittere Erkenntnis, dass Einsatz und Leidenschaft fehlende Qualität im Kader nicht aufwiegen können. Hannover steht nach der Niederlage weiter auf einem Abstiegsplatz. Im Gespräch mit NDR 2 sah Doll trotz der Niederlage einen Fortschritt: "Was sehr positiv war, war die Einstellung meiner Spieler."

96 mit Leidenschaft gegen Frankfurter Klasse

Doll, der den gelbgesperrten Wallace ersetzen musste, stellte nach der blamablen 0:3-Niederlage in Hoffenheim drei Neue in die Startelf: Pirmin Schwegler und Takuma Asano im Mittelfeld und Hendrik Weydandt in der Spitze. In der vierten Minute gab es den ersten Schockmoment für die "Roten": Felipe spielte einen Rückpass auf den letzten Mann Waldemar Anton, doch der rutschte aus und eröffnete dem Bundesliga-Toptorjäger Luka Jovic die Chance, allein auf 96-Keeper Michael Esser zuzulaufen. Statt seinen Mitspieler Ante Rebic einzusetzen, versuchte er einen Lupfer - eine sichere Beute für Esser. Nach dem Schreck hielt Hannover gut und leidenschaftlich dagegen und machte so fußballerische Nachteile immer wieder wett. Schwegler verfehlte den Ball knapp beim Versuch eines Seitfallziehers (15.), Offensivhoffnung und Eintracht-Leihgabe Nicolai Müller verzog eine Direktabnahme (34.). 96 hatte einige Chancen, aber auch Glück, dass Felipe bei einer rüden Grätsche nicht die Beine seines Gegenspielers Sebastien Haller traf, sondern den Ball (32.). Sonst hätte er dafür Rot gesehen.

Rebic bricht den Bann

23.Spieltag, 24.02.2019 15:30 Uhr Hannover 96 0 E. Frankfurt 3 Tore: 0: 1 Rebic (54.) 0: 2 Jovic (63.) 0: 3 Kostic (90.)

Hannover 96: M. Esser - Anton, Felipe, Wimmer - Haraguchi, Bakalorz (65. Wood), Schwegler, Ostrzolek - Asano (75. Jonathas), N. Müller (65. Muslija), Weydandt

E. Frankfurt: Trapp - Touré, Hinteregger, N'Dicka - da Costa, Hasebe, Rode (75. Willems), Kostic - Rebic (90.+1 Gacinovic) - Haller (86. Paciencia), Jovic

Zuschauer: 39100



Insgesamt ließ die Eintracht immer wieder ihre Klasse aufblitzen und war unter dem Strich die bessere Mannschaft in der ersten Hälfte. Aber weder ein Kopfball von Danny da Costa (15.) noch Jovic mit seiner zweiten Großchance (41.) konnten Esser vor der Pause überwinden. Dolls Team präsentierte sich in Form und Einstellung verbessert und setzte daher Hoffnungen auf den zweiten Abschnitt. Der begann mit einem Torschuss von Weydandt aus spitzem Winkel - eine sichere Beute für Eintracht-Torhüter Kevin Trapp (48.). Danach machte Frankfurt Ernst: Ein Schuss von Rebic ging noch rechts am Tor vorbei (54.), aber den nächsten Versuch versenkte der Kroate im 96-Tor: Jovic spielte ihn auf der linken Seite frei und Rebic zog knallhart mit links ab und traf zum 1:0 unten rechts (54.). Hannover wirkte jetzt angeschlagen. Haller verpasste es, nach einem Freistoß zu erhöhen (61.).

Kostic macht den Deckel drauf

Treffsicherer zeigte sich wenig später Jovic, als er per Kopf völlig unbedrängt das 2:0 markierte (63.) - sein 15. Saisontreffer. Hannover versuchte sich aufzubäumen, aber die Mannschaft hatte nicht die spielerischen Mittel, um die Eintracht ernsthaft zu gefährden. Den Schlusspunkt setzte der Serbe Filip Kostic, der ein sehenswertes Solo vom linken Strafraumeck mit einem wunderbaren Schuss ins lange Eck abschloss (90.). Ein bitterer Nachmittag für Hannover 96.

