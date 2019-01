Stand: 10.01.2019 12:37 Uhr

Eintracht-"Kurvenmutti" bekommt Bürgermedaille

Sportlich läuft es beim Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig derzeit alles andere als rund. Als Tabellenletzter droht dem Traditionsverein der Abstieg in die Regionalliga. Für eine der treuesten Eintracht -Anhängerinnen gibt es jetzt aber dennoch Grund zur Freude: Die als "Kurvenmutti" bekannt gewordene Christa "Christel" Neumann erhält auf Antrag der SPD-Ratsfraktion die Bürgermedaille 2018 der Stadt Braunschweig.

Auszeichnung für ein großes Herz

Die 74-Jährige unterstütze sozial schwächere Fans mit ihrem großen Herz und ihrem uneigennützigen Einsatz für die Gerechtigkeit, sagte der Braunschweiger SPD-Vorsitzende Christoph Bratmann. Insbesondere durch ihre Spendensammlungen am Spieltag für Bedürftige und karitative Einrichtungen habe sie sich um die Gesellschaft verdient gemacht. "Es macht uns stolz, dass sich die anderen Fraktionen unserem Vorschlag angeschlossen haben und sie nun die Bürgermedaille verliehen bekommt", so Bratmann.

Ehrenamtliche Stütze des Fanprojekts

Neumann habe zudem die Eintracht-Fankultur maßgeblich geprägt, heißt es in der Begründung der SPD-Ratsfraktion. "Seit der Gründung des hauptamtlichen Fanprojekts im Jahr 2007 ist sie aus dem Stamm der ehrenamtlichen Helfer nicht wegzudenken", betonte Bratmann. "Christel" helfe immer dann aus, wenn die Ressourcen der hauptamtlichen Mitarbeiter an ihre Grenzen stoßen. "Ohne ihr Engagement wäre das Fanprojekt nicht ein solches Erfolgsprojekt, wie es heute ist." Neumann soll die Bürgermedaille Ende Februar in Empfang nehmen.

